Τρία σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα παρέδωσε η HELLENiQ ENERGY στον Σύνδεσμο Δήμων για την Προστασία και Ανάπλαση του Πεντελικού (Σ.Π.Α.Π.), κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 17 Οκτωβρίου, στο Δημαρχείο της Κηφισιάς.

Στον σύντομο χαιρετισμό του κατά την τελετή παράδοσης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY κ. Ανδρέας Σιάμισιης, τόνισε: «Η HELLENiQ ENERGY έχει διαχρονικά σταθεί στο πλευρό της Πολιτείας σε κρίσιμες στιγμές. Στηρίξαμε δράσεις πολιτικής προστασίας, ή άμεσες παρεμβάσεις σε συγκεκριμένες περιοχές που έπρεπε να αντιμετωπιστούν φυσικές καταστροφές.

Η νέα πρωτοβουλία μας για δωρεά των τριών πυροσβεστικών οχημάτων, έγινε αναγνωρίζοντας τη σημασία του Πεντελικού Όρους ως ένας από τους σημαντικότερους πνεύμονες πρασίνου της πρωτεύουσας. Η ανάγκη για την προστασία του, αλλά και για την ανάπλασή του, είναι επιτακτική και αποτελεί επένδυση στο μέλλον και στην ποιότητα ζωής των εκατομμυρίων κατοίκων του Λεκανοπεδίου.»

O Πρόεδρος του ΣΠΑΠ και Δήμαρχος Κηφισιάς, κ. Βασίλης Ξυπολυτάς, δήλωσε: «Η πρωτοβουλία της HELLENiQ ENERGY να δωρίσει τρία σύγχρονα πυροσβεστικά οχήματα προς τον Σ.Π.Α.Π. αποτελεί πράξη υψηλού συμβολισμού και ουσιαστικής κοινωνικής προσφοράς. Η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης ζωής δεν είναι ευθύνη μόνο του κράτους ή της αυτοδιοίκησης, αλλά κοινή υποχρέωση όλων μας.

Η συγκεκριμένη δωρεά ενισχύει ουσιαστικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα των Δήμων-μελών του Συνδέσμου, διευκολύνοντας την ταχύτερη και πιο αποτελεσματική ανταπόκρισή τους σε καταστάσεις κρίσης. Παράλληλα, αναδεικνύει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο πώς η υπεύθυνη εταιρική δράση μπορεί να αφήνει απτό και διαρκές θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

Εκφράζω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τη HELLENiQ ENERGY για τη σταθερή της στήριξη και για τη συνέπεια, με την οποία αποδεικνύει ότι η εταιρική υπευθυνότητα μπορεί να μετατραπεί σε πράξη πραγματικής προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο και το περιβάλλον.»

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.