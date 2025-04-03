Την έναρξη του ανοικτού ηλεκτρονικού πλειοδοτικού διαγωνισμού (e-auction) για τη μακροχρόνια εκμίσθωση (30 έτη) του δημοσίου ακινήτου «Ξενία Ουρανούπολης» - του ιστορικού ξενοδοχείου που συγκαταλέγεται στο δίκτυο ξενοδοχείων Xenia- ανακοίνωσε η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ).

Η ΕΤΑΔ προσκαλεί επενδυτές να αξιοποιήσουν αυτό το μοναδικό ακίνητο της Χαλκιδικής - ενα πρωτοποριακό έργο που επαναπροσδιόρισε την ελληνική φιλοξενία στα μέσα του 20ού αιώνα - αναβαθμίζοντας το σε μία σύγχρονη ξενοδοχειακή μονάδα 4 αστέρων, στην καρδιά της Βόρειας Ελλάδας.

Χτισμένο το 1959 από τον Περικλή Σακελλάριο, ενός εκ των πρωταγωνιστών της ελληνικής αρχιτεκτονικής, το ακίνητο αποτελεί σήμερα ένα ζωντανό μνημείο μοντέρνας αρχιτεκτονικής με έντονες τοπικές επιρροές.

Στην πύλη του Αγίου Όρους, δίπλα από την πόλη της Ουρανούπολης, το «Ξενία Ουρανούπολης» είναι ένα από τα λίγα ξενοδοχεία Xenia που διαθέτουν πισίνα και ιδιωτική παραλία, προσφέροντας έναν σπάνιο συνδυασμό πολιτιστικής αξίας και παραθαλάσσιας πολυτέλειας, σε μία ακτογραμμή 330 μ.

Η αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου συνδυάζει τον μεταπολεμικό μοντερνισμό με στοιχεία από την τοπική μοναστηριακή αρχιτεκτονική του Αγίου Όρους.

Μία έκταση προς αξιοποίηση 27.817 τ.μ., με 82 δωμάτια, σε τρία διώροφα κτίσματα και 16 οικήματα- bungalows.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, καλούνται να επισκεφθούν την ηλεκτρονική πλατφόρμα www.e-publicrealestate.gr και να εγγραφούν, ώστε να λάβουν σχετική πληροφόρηση για τη διαγωνιστική διαδικασία και να προμηθευτούν τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Διαγωνισμού.

Προθεσμία και τόπος υποβολής του Φακέλου Δικαιολογητικών ορίζεται η Πέμπτη 5 Ιουνίου 2025, και ώρα Ελλάδας 14.00, στα γραφεία της ΕΤΑΔ, Βουλής 7 Σύνταγμα, Αθήνα (2ος όροφος- Πρωτόκολλο).

