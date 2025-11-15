Με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, συναντήθηκαν πρόσφατα, ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου και αντιπροσωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ (ΠΟΕΠΠΠ) με επικεφαλής τον πρόεδρό της Γιώργο Πουλημά.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, στην ιστοσελίδα του, το επιμελητήριο «στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το πάγιο αίτημα του κλάδου για την ένταξη των πρακτορείων ΟΠΑΠ στα προγράμματα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ. Η αντιπροσωπεία ανέδειξε την ανάγκη ουσιαστικού εκσυγχρονισμού, με επενδύσεις σε σύγχρονες ψηφιακές υποδομές, ανανεωμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και εργαλεία που αξιοποιούν τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης. Τονίστηκε ότι η προσαρμογή στις υψηλές απαιτήσεις της ψηφιακής μετάβασης δεν αποτελεί μόνο στρατηγική επιλογή, αλλά αναγκαία συνθήκη για τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων του κλάδου».

Ο υπουργός δεσμεύθηκε να εξετάσει τις δυνατότητες υλοποίησης του αιτήματος.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Χατζηθεοδοσίου παρέδωσε στον κ. Θεοδωρικάκο το πρώτο επετειακό Λεύκωμα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ένα έργο 300 σελίδων που αποτυπώνει την ιστορική διαδρομή και τη συμβολή του, στην επιχειρηματικότητα και κοινωνία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυσή του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

