Bloomberg: Ο Ατζούν σχεδιάζει την εισαγωγή της τηλεοπτικής του αυτοκρατορίας στο χρηματιστήριο

Ο Τούρκος μεγιστάνας των μέσων ενημέρωσης Ατζούν Ιλίτζαλι, ο οποίος δημιούργησε μια αλυσίδα ψυχαγωγικών προγραμμάτων βασισμένη στην προσαρμογή παγκόσμιων ριάλιτι σόου για το τοπικό κοινό, ετοιμάζεται να δοκιμάσει το ενδιαφέρον των επενδυτών για την αυτοκρατορία του.

Η TV8 TV Yayincilik AS, ο τηλεοπτικός σταθμός που μεταδίδει τις τουρκικές εκδόσεις των Survivor, MasterChef και μερικών από τα πιο επιτυχημένα talent shows της χώρας, υπέβαλε αίτηση στην τουρκική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για αρχική δημόσια προσφορά (IPO). Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, σχεδιάζει να πουλήσει 35 εκατ. ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε περίπου 20,5% του μετοχικού κεφαλαίου. Η τοπική χρηματιστηριακή εταιρεία Info Yatirim AS διαχειρίζεται την προσφορά.

Ο Ατζούν, πρώην αθλητικός δημοσιογράφος, αγόρασε το TV8 το 2013 και μετέτρεψε τον μέχρι τότε άσημο σταθμό σε ένα τηλεοπτικό γίγαντα. Η στρατηγική του αναδιαμόρφωσε το τουρκικό prime time και τον έκανε έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους ανθρώπους των μέσων ενημέρωσης της χώρας.

Ο 56χρονος Ατζούν έχει επίσης περάσει την τελευταία δεκαετία προσπαθώντας να ξεπεράσει τα όρια της τηλεόρασης. Ξεκίνησε μια τοπική ψηφιακή πλατφόρμα streaming, την Exxen, για να ανταγωνιστεί παγκόσμιους γίγαντες όπως το Netflix και το Amazon Prime, επέκτεινε την παραγωγή σε πολλές χώρες και αγόρασε ακόμη και την αγγλική ποδοσφαιρική ομάδα Hull City.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, το τηλεοπτικό κανάλι ανέφερε έσοδα 8,27 δισ. λιρών (196 εκατ. δολάρια) και καθαρά κέρδη ύψους 894,5 εκατ. λιρών για το 2024. Ο τηλεοπτικός σταθμός ανέφερε ότι προτίθεται να διαθέσει το 50% των εσόδων από τη δημόσια προσφορά για την αποπληρωμή του χρέους και να χρησιμοποιήσει το υπόλοιπο για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Πηγή: skai.gr

