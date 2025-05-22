Το φωτοβολταϊκό πάρκο «Πέρασμα» ισχύος 95 MW που βρίσκεται στα χωριά Μαυροδένδρι και Σιδερά Κοζάνης εγκαινίασε σήμερα ο CEO της Principia Αριστοτέλης Χαντάβας. Το πάρκο βρίσκεται σε υψόμετρο 750 μέτρων και αποτελείται από 7 μικρά πάρκα που ξεκίνησαν να κατασκευάζονται το 2022 και ολοκληρώθηκαν το 2024.

Σύμφωνα με τους μηχανικούς της εταιρίας η δοκιμαστική τους λειτουργία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 και ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 με την επίσημη παράδοση και λειτουργία του έργου Perasma1.

Η εγκατεστημένη ισχύς του είναι 95 MW, η παραγόμενη ενέργεια είναι 126,8 GWh/ ετησίως και τροφοδοτεί με ρεύμα 36.000 νοικοκυριά.

Στο εσωτερικό του είναι απλωμένα 130 χλμ καλωδίωσης μέσης τάσης και διαθέτει ένα σύγχρονο υποσταθμό 400 Kvolt. Τοποθετήθηκαν 126.000 ηλιακά πάνελ ενώ στο στάδιο της κατασκευής του εργάστηκαν 200 άτομα, εργατοτεχνικό προσωπικό κυρίως από τις δύο κοινότητες Μαυροδένδρι και Σιδερά αλλά και από την ευρύτερη περιοχή της Κοζάνης.

Ο κ. Χαντάβας στο σύντομο χαιρετισμό του αναφέρθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου σημειώνοντας ότι «πρόκειται για το εξηκοστό έκτο έργο της εταιρίας αλλά το πρώτο με την νέα επωνυμία Principia».

Ο κ. Χαντάβας εξήγησε ότι το όνομα «Πέρασμα» που δόθηκε στο νέο φωτοβολταϊκό πάρκο, «συμβολίζει την μετάβαση από την περίοδο του λιγνίτη στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ενώ υπογράμμισε ότι «το συγκεκριμένο έργο προστατεύει το περιβάλλον αφού με την λειτουργία του αποφεύχθηκαν εκπομπές 72.512 τόνων ετησίως CO2»..

Στα εγκαίνια του έργου παραβρέθηκαν κι απεύθυναν σύντομο χαιρετισμό οι πρόεδροι των δύο κοινοτήτων που γειτνιάζουν με το έργο, εκπρόσωποι του δήμου Κοζάνης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Πηγή: skai.gr

