Ο Σταύρος Θεοδωρόπουλος νέος πρόεδρος του ΔΣ του ΣΒΑΠ

Ο Σταύρος Θεοδωρόπουλος (ιδρυτής και πρόεδρος της Α.Ε ECORESET) εξελέγη πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ), μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο εργασιών της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.

Σε δηλώσεις του τόνισε: «Στην κορυφή των προτεραιοτήτων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Αττικής και Πειραιώς (ΣΒΑΠ) οφείλουμε να έχουμε την προστασία και την επέκταση του βιομηχανικού χώρου στην Αττική με χωροταξικές ρυθμίσεις που θα επιτρέψουν την ασφαλή αδειοδότηση των παραγωγικών επιχειρήσεων και την ταχεία μετατροπή των άτυπων βιομηχανικών συγκεντρώσεων (ΑΒΣ) σε πάρκα εξυγίανσης. Και εδώ, στη δημιουργία των υποδομών, βασιζόμαστε και στη συνεισφορά κοινοτικών και εθνικών χρηματοδοτικών εργαλείων. Από εκεί και πέρα πρέπει να μας απασχολήσει και η ανασύνταξη της τεχνικής εκπαίδευσης και η σύνδεση των επαγγελματικών σχολών της Αττικής με τις διαρκείς δυνατότητες μαθητείας».

Το νέο ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος

Σταύρος Θεοδωρόπουλος

Εκτελεστικός Πρόεδρος

Δημήτριος Μαθιός

Αντιπρόεδροι

Νικόλαος Καραγεωργίου

Ιωάννης Καρακάσης

Κωνσταντίνος Καμπόλης

Άννα Καμαρίδη

Νικόλαος Κόκκος

Χαρίλαος Πανόπουλος

Γενική Γραμματέας

Μαρία Άννα - Βελλή

Ταμίας

Βασιλική Χριστοπούλου

Τακτικά Μέλη

Ηλίας Ποταμιάνος

Ευάγγελος Βαλλιανάτος

Νικήτας Ψυχάλης

Νικόλαος Δούσης

Ελευθέριος Παντελάκης

Γρηγόρης Κακανέλης

Έλλη Νικολογιάννη

Γεώργιος Κάρκας

Νικόλαος Γιαννίδης

Κωνσταντίνα Καλαφάτη

Απόστολος Ασημομύτης

Ελευθερία Μουζάκη

Κωνσταντίνος Τσιτούρας

Αθανάσιος Αθανασιάδης

Δημήτριος Δημητριάδης

Γεώργιος Κωνσταντόπουλος

Θεόδωρος Καραντινός

Θωμάς Μαλάκης

Γεώργιος Κιολείδης

Ιωάννης Μπούκης

Χρήστος Κοντορούσης

Αναπληρωματικά μέλη:

Κασιμάτης Δημήτριος

Κωστοπούλου Βάντα

Γουλάκος Παναγιώτης

