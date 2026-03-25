Οι προκλήσεις της La Repubblica για τον όμιλο AΝΤ1

Ολοκληρώθηκε η πώληση της ιστορικής κεντροαριστερής εφημερίδας στον ελληνικό όμιλο. Αναγκαία η άμεση ενδυνάμωσή της, εν μέσω ανησυχιών των δημοσιογράφων για το μέλλον τους.Ανταπόκριση από τη Ρώμη



Ο όμιλος Gedi, με ναυαρχίδα την εφημερίδα La Repubblica και τρία μουσικά ραδιόφωνα, πέρασε τελικά στην ιδιοκτησία του ελληνικού επιχειρηματικού ομίλου AΝΤ1. Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν σχεδόν έξι μήνες. Αρχικά, είχε γίνει αναφορά σε τιμή πώλησης 140 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες του ιταλικού τύπου, η συμφωνία φέρεται να έκλεισε περίπου στα 120 εκατομμύρια ευρώ. «Η La Repubblica πρέπει να διατηρήσει τον προοδευτικό προσανατολισμό και χαρακτήρα της», είναι το κύριο αίτημα των δημοσιογράφων της.

Αναγκαία η άμεση ενίσχυση

Πριν οριστικοποιηθεί η συμφωνία, είχαν διαρρεύσει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να αποφασιστούν γύρω στις 80 πρόωρες συνταξιοδοτήσεις. Όπως υπογραμμίζεται, μέσα σε τέσσερα χρόνια, ο όμιλος Gedi είχε συσσωρεύσει χρέη ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ. Προς το παρόν, διευθυντής της εφημερίδας παραμένει ο Μάριο Ορφέο, με θητεία στην Rai και σε άλλες μεγάλες εφημερίδες. Οι προκλήσεις, είναι αναμφίβολα μεγάλες. Τα τελευταία επτάμισι χρόνια, με ιδιοκτήτρια την οικογένεια Ανιέλι- Ελκάν, είναι ξεκάθαρο ότι η La Repubblica αποδυναμώθηκε.



Οι προκλήσεις, είναι αναμφίβολα μεγάλες. . Χρειάζεται ενίσχυση της διαδικτυακής της πύλης, πολλά γνωστά ονόματα έφυγαν και ο ανταγωνισμός της Corriere della Sera (της έτερης μεγάλης εφημερίδας της χώρας) είναι σίγουρα πολύ δυνατός. Στα Μέσα Ενημέρωσης του ομίλου, συμπεριλαμβάνεται και το περιοδικό γεωπολιτικής ανάλυσης Limes, το οποίο έχει δικό του σημαντικό, ιδιαίτερο βάρος, ιδίως στην φάση διεθνών εντάσεων και συγκρούσεων την οποία διανύουμε.

Πηγή: DW

