Την παραίτησή της από τη θέση της CEO του X μετά από δύο χρόνια, ανακοίνωσε αιφνίδια η Λίντα Γιακαρίνο σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης.

«Μετά από δύο απίστευτα χρόνια, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του 𝕏. Όταν ο Ίλον Μασκ και εγώ μιλήσαμε για πρώτη φορά για το όραμά του για το X, ήξερα ότι το να φέρω εις πέρας την εξαιρετική αποστολή αυτής της εταιρείας θα ήταν η ευκαιρία μιας ζωής. Του είμαι απέραντα ευγνώμων που μου εμπιστεύτηκε την ευθύνη της προστασίας της ελευθερίας του λόγου, της επιστροφής της εταιρείας στην κερδοφορία και του μετασχηματισμού του X στην εφαρμογή Everything App» τονίζει η Γιακαρίνο στην ανάρτησή της.

Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα είναι ο διάδοχος της Γιακαρίνο στο Χ, που αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, όπως μείωση διαφημιστικών εσόδων. Επίσης έως στιγμής δεν υπάρχει επίσημη δήλωση του Ίλον Μασκ.

After two incredible years, I’ve decided to step down as CEO of 𝕏.



When @elonmusk and I first spoke of his vision for X, I knew it would be the opportunity of a lifetime to carry out the extraordinary mission of this company. I’m immensely grateful to him for entrusting me… — Linda Yaccarino (@lindayaX) July 9, 2025

Η Γιακαρίνο προσλήφθηκε στις 6 Ιουνίου 2023, έχοντας στο ενεργητικό της πάνω από μία δεκαετία στη διεύθυνση του διαφημιστικού τμήματος του στούντιο NBC Universal. Η κίνηση αυτή βοήθησε τότε τον Μασκ να αντιμετωπίσει επικρίσεις από επενδυτές της Tesla που θεωρούσαν ότι αφιέρωνε υπερβολικά μεγάλο μέρος της προσοχής του στο Χ (τότε Twitter).

