Ο Ίλον Μασκ ψάχνει για νέο CEO του X - Η Λίντα Γιακαρίνο παραιτήθηκε ξαφνικά μετά από δύο χρόνια

Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα είναι ο διάδοχος της Γιακαρίνο στο Χ, που αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, όπως μείωση διαφημιστικών εσόδων

Χ: Η Λίντα Γιακαρίνο αποχωρεί από CEO μετά από 18 μήνες

Την παραίτησή της από τη θέση της CEO του X μετά από δύο χρόνια, ανακοίνωσε αιφνίδια η Λίντα Γιακαρίνο σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης. 

«Μετά από δύο απίστευτα χρόνια, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση της Διευθύνουσας Συμβούλου του 𝕏. Όταν ο Ίλον Μασκ και εγώ μιλήσαμε για πρώτη φορά για το όραμά του για το X, ήξερα ότι το να φέρω εις πέρας την εξαιρετική αποστολή αυτής της εταιρείας θα ήταν η ευκαιρία μιας ζωής. Του είμαι απέραντα ευγνώμων που μου εμπιστεύτηκε την ευθύνη της προστασίας της ελευθερίας του λόγου, της επιστροφής της εταιρείας στην κερδοφορία και του μετασχηματισμού του X στην εφαρμογή Everything App» τονίζει η Γιακαρίνο στην ανάρτησή της. 

Έως στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα είναι ο διάδοχος της Γιακαρίνο στο Χ, που αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις, όπως μείωση διαφημιστικών εσόδων. Επίσης έως στιγμής δεν υπάρχει επίσημη δήλωση του Ίλον Μασκ.

Η Γιακαρίνο προσλήφθηκε στις 6 Ιουνίου 2023, έχοντας στο ενεργητικό της πάνω από μία δεκαετία στη διεύθυνση του διαφημιστικού τμήματος του στούντιο NBC Universal. Η κίνηση αυτή βοήθησε τότε τον Μασκ να αντιμετωπίσει επικρίσεις από επενδυτές της Tesla που θεωρούσαν ότι αφιέρωνε υπερβολικά μεγάλο μέρος της προσοχής του στο Χ (τότε Twitter). 

