Η Nvidia απαιτεί πλήρη προπληρωμή από τους Κινέζους πελάτες που επιθυμούν να αγοράσουν τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης H200, ως μέτρο προστασίας από την συνεχιζόμενη αβεβαιότητα σχετικά με την έγκριση των αποστολών από το Πεκίνο, σύμφωνα με δύο άτομα που έχουν ενημερωθεί για το θέμα, σημειώνει το Reuters.

Ο αμερικανικός κατασκευαστής τσιπ έχει επιβάλει ασυνήθιστα αυστηρούς όρους που απαιτούν την πλήρη εξόφληση των παραγγελιών χωρίς δυνατότητα ακύρωσης, επιστροφής χρημάτων ή αλλαγής των παραμέτρων μετά την υποβολή της παραγγελίας, σύμφωνα με τα ίδια άτομα.

Σε ειδικές περιπτώσεις, οι πελάτες μπορούν να παρέχουν εμπορική ασφάλιση ή εξασφάλιση περιουσιακών στοιχείων ως εναλλακτική λύση της πληρωμής σε μετρητά, πρόσθεσε ένα από τα άτομα.

Οι τυπικοί όροι της Nvidia για τους Κινέζους πελάτες περιελάμβαναν στο παρελθόν απαιτήσεις προπληρωμής, αλλά μερικές φορές τους επιτρεπόταν να καταθέσουν προκαταβολή αντί να πραγματοποιήσουν πλήρη προπληρωμή, ανέφερε το άτομο. Ωστόσο, για το H200, η εταιρεία έχει επιβάλει ιδιαίτερα αυστηρούς όρους, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με το αν οι κινεζικές ρυθμιστικές αρχές θα δώσουν το πράσινο φως για τις αποστολές, πρόσθεσε.

Κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας έχουν παραγγείλει περισσότερα από 2 εκατομμύρια τσιπ H200, με τιμή περίπου 27.000 δολάρια το καθένα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Reuters τον περασμένο μήνα, υπερβαίνοντας το απόθεμα των 700.000 τσιπ της Nvidia.

Πηγή: skai.gr

