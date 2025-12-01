«Ο ξενοδοχειακός κλάδος συνεχίζει να στηρίζει την ελληνική οικονομία με υπευθυνότητα», ανέφερε σήμερα ο πρόεδρος Πανελλήνιος Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ), Γιάννης Χατζής, από το βήμα του 8ου Περιφερειακού Συνεδρίου που πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Ένωση Ξενοδόχων Ν. Ιωαννίνων, στο Γ.Α.Κ. - Ιστορικό Αρχείο Ηπείρου στα Ιωάννινα.

Όπως σημείωσε, τις τελευταίες εβδομάδες ανακοινώθηκαν σημαντικές πρωτοβουλίες από την πολιτεία για το μέλλον του τουρισμού: Ένα νέο στρατηγικό πλαίσιο, η αναμενόμενη Λευκή Βίβλος, το ειδικό χωροταξικό, οι οργανισμοί διαχείρισης προορισμών.

«Κάθε στρατηγικό εργαλείο πρέπει να συνδιαμορφώνεται ουσιαστικά με τους εκπροσώπους των επαγγελματιών του κλάδου. Μόνο έτσι θα ληφθούν σοβαρά υπόψιν οι πραγματικές συνθήκες της αγοράς. Γιατί οι λύσεις στα προβλήματα του κλάδου πρέπει να δίδονται από τη βάση προς την κορυφή», υποστήριξε ο κ. Χατζής.

Από το βήμα του Συνεδρίου, ο πρόεδρος της ΠΟΞ τόνισε ότι η Ήπειρος αποτελεί μία περιφέρεια που αντιπροσωπεύει τον τύπο προορισμού όπου κρίνεται στην πράξη η αποτελεσματικότητα κάθε εθνικής στρατηγικής για τουρισμό δώδεκα μηνών.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι ο ελληνικός τουρισμός στηρίζεται σε μία πολύ συγκεκριμένη επιχειρηματική γεωγραφία: Χιλιάδες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Η βιωσιμότητα αυτού του επιχειρηματικού μοντέλου έχει άμεση επίπτωση στην ανταγωνιστικότητα ολόκληρου του τουριστικού οικοσυστήματος.

Σύμφωνα με τον κ. Χατζή, κάθε στρατηγική κατεύθυνση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τρία κρίσιμα δεδομένα:

- Πρώτον, τη δυσκολία πρόσβασης στη τραπεζική χρηματοδότηση για μεγάλο μέρος του κλάδου. Και είναι αυτονόητο ότι χωρίς χρηματοδότηση προσαρμοσμένη σε μικρές επιχειρήσεις, η απαίτηση για συνεχείς επενδύσεις σε ποιότητα, ψηφιακή και πράσινη συμμόρφωση παραμένει κενό γράμμα.

- Δεύτερον, τη σημασία των υποδομών και της συνοχής των τοπικών κοινωνιών. Σε περιφερειακούς προορισμούς -όπως η Ήπειρος- οι ανάγκες αφορούν όχι μόνο μεταφορές, αλλά και υγεία, παιδεία, στέγαση εργαζομένων, ψηφιακές υποδομές. Χωρίς αυτά οι περιφέρειες θα ερημώνουν και συνεπώς κανένας προορισμός δεν μπορεί να στηρίξει σταθερά μία τουριστική ανάπτυξη.

- Τρίτον, την ανάγκη θεσμικής ισονομίας. Όλες οι μορφές τουριστικής διαμονής, όσο και να προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από την οικονομία διαμοιρασμού, οφείλουν να λειτουργούν με ισοδύναμους κανόνες σε ζητήματα φορολόγησης, αδειοδότησης, ασφάλειας και εργασίας. Γιατί όταν «κλείνουμε το μάτι» με δήθεν ρυθμίσεις, ψευτοαπαγορεύσεις ή διαδικασίες χωρίς ελέγχους, δεν υπονομεύουμε απλώς τον ανταγωνισμό υπονομεύουμε την ίδια την αξιοπιστία της πολιτείας και την προστασία του καταναλωτή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

