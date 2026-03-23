Motor Oil: Υπερδιπλασιασμός στα καθαρά κέρδη (650 εκατ. ευρώ) το 2025

Υπερδιπλασιασμός στα καθαρά κέρδη κατέγραψε η Motor Oil το 2025, καταγράφοντας καθαρά κέρδη μετά από φόρους στα 650,807 εκατ. ευρώ, έναντι 287,314 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κερδών δηλαδή κατά 126,51%.

Παράλληλα, κατέγραψε Κέρδη προ Τόκων, Αποσβέσεων & Φόρων (EBITDA) ύψους 1,059 δισ. ευρώ, έναντι 966 εκατ. ευρώ το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 9,60%.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου τη χρήση 2025 διαμορφώθηκε σε 11,482 δισ. ευρώ έναντι 12,187 δισ. ευρώ τη χρήση 2024 παρουσιάζοντας μείωση κατά 5,79% η οποία οφείλεται στην πτώση του μέσου όρου των τιμών (σε Δολάρια Η.Π.Α.) των προϊόντων πετρελαίου σε συνδυασμό με την αποδυνάμωση του Δολαρίου Η.Π.Α. (μέση ισοτιμία) έναντι του Ευρώ δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων της Μητρικής αφορά εξαγωγές τιμολογούμενες σε Δολάρια Η.Π.Α., ενώ μέρος της μείωσης του κύκλου εργασιών αντισταθμίστηκε από την αύξηση του όγκου πωλήσεων των προϊόντων. Το 2025 ο Όμιλος είχε έσοδα από παροχή υπηρεσιών, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορούσε δραστηριότητες της NRG SUPPLY AND TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε., του υπο-ομίλου MORE, της ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., και του υποομίλου της ΗΛΕΚΤΩΡ. Η ανάλυση των στοιχείων όγκου των ενοποιημένων πωλήσεων επιβεβαιώνει τον έντονα εξαγωγικό χαρακτήρα του Ομίλου, με τις πωλήσεις εξωτερικού και ναυτιλίας να ανέρχονται στο 72,64% του συνολικού όγκου το 2025, έναντι 76,28% το 2024 ενώ η συνεισφορά της βιομηχανικής δραστηριότητας διαμορφώθηκε σε 79,71% έναντι 82,27% τη χρήση 2024.

Η χαμηλότερη συνολική ποσότητα αργού που επεξεργάστηκε η Εταιρεία τη χρήση 2025 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρήση του 2024 οφείλεται στο χαμηλότερο βαθμό διαθεσιμότητας (utilization rate) των μονάδων του Διυλιστηρίου εξαιτίας του περιστατικού της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη μία από τις δύο μονάδες διύλισης αργού πετρελαίου στις 17.09.2024. Η μονάδα επανήλθε σε πλήρη λειτουργία το τρίτο τρίμηνο του 2025. Για τον μετριασμό των επιπτώσεων, η Εταιρεία έθεσε σε εφαρμογή εναλλακτικό σχήμα λειτουργίας με προσαρμογή της τροφοδοσίας και λειτουργίας των μονάδων μετατροπής του Διυλιστηρίου με τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων όπως μαζούτ, νάφθα και VGO (Vacuum Gasoil) αντί αργού πετρελαίου. Ως αποτέλεσμα της κατά τα ως άνω προσαρμογής της τροφοδοσίας των μονάδων του Διυλιστηρίου, η συνολική ποσότητα αργού και λοιπών πρώτων υλών που επεξεργάστηκε η Εταιρεία τη χρήση 2025 ξεπέρασε την αντίστοιχη της χρήσης 2024.

Μέρισμα

Η Διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην ερχόμενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Ιουνίου 2026 τη διανομή συνολικού μερίσματος για τη χρήση 2025 ποσού 193,87 εκατ. ευρώ (ή 1,75 ευρώ ανά μετοχή). Σημειώνεται ότι έχει ήδη καταβληθεί και αναγνωρισθεί ως προμέρισμα χρήσης 2025 ποσό 38,77 εκατ. ευρώ (ή Ευρώ 0,35 ανά μετοχή) η πληρωμή του οποίου πραγματοποιήθηκε στις 05.01.2026 (ημερομηνία αποκοπής: 23.12.2025, ημερομηνία αρχείου δικαιούχων: 29.12.2025).

Πηγή: skai.gr

