«Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων»: Έμμισθη πρακτική εργασία για νέες και νέους μηχανικούς στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της METLEN

Οι Μηχανικοί στην Πράξη – Κλάδος Μετάλλων, μία έμμισθη πρακτική εργασία για 1 έτος, είναι μια μοναδική ευκαιρία για νέες και νέους αποφοίτους να αναπτύξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σε ένα δυναμικό βιομηχανικό περιβάλλον, συμμετέχοντας σε καινοτόμες διαδικασίες παραγωγής.

Ο προηγούμενος πολύ επιτυχημένος κύκλος του προγράμματος συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό αιτήσεων και έτσι ανανεώνεται και επικεντρώνεται αυτή τη φορά στις βιομηχανικές δραστηριότητες της Εταιρείας στη Βοιωτία, τη Φωκίδα και τα Οινόφυτα.

Εάν πληροίτε τις παρακάτω προϋποθέσεις μπορείτε να γίνετε Μηχανικοί στην Πράξη στον Κλάδο Μετάλλων της METLEN:

Ισχυρό ακαδημαϊκό υπόβαθρο ως μηχανικοί (Ηλεκτρολόγοι, Μηχανολόγοι, Χημικοί Μηχανικοί και Μεταλλειολόγοι)

Δυνατότητα μετεγκατάστασης σε περιοχές της Ελλάδας, όπου δραστηριοποιείται ο Κλάδος Μετάλλων της METLEN

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, για τους άνδρες υποψήφιους

Νέοι απόφοιτοι με μέγιστη επαγγελματική εμπειρία 2 ετών

Άριστη γνώση τόσο της Ελληνικής όσο και της Αγγλικής Γλώσσας

Η επιτυχία του προγράμματος μέχρι σήμερα, επιβεβαιώνεται και από το γεγονός πως η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων είτε εργάζεται ήδη στη METLEN, είτε εντάσσεται άμεσα στην αγορά εργασίας.

Η METLEN κατέχει ηγετική θέση στον Κλάδο Μετάλλων, έχοντας στις τάξεις της στελέχη που ξεκίνησαν τη καριέρα τους στην εταιρεία ως νέοι μηχανικοί και εξελίχθηκαν σε καταξιωμένους επαγγελματίες, που προσφέρουν στην εθνική και ευρωπαϊκή βιομηχανία.

Ο Κλάδος Μετάλλων λειτουργεί την μοναδική σε όλη την Ευρώπη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής βωξίτη, αλουμίνας και πρωτόχυτου αλουμινίου με ιδιόκτητες λιμενικές εγκαταστάσεις. Το ιστορικό εργοστάσιο Αλουμίνιον της Ελλάδος είναι σήμερα ο μεγαλύτερος καθετοποιημένος παραγωγός αλουμινίου και αλουμίνας στην Ε.Ε. και μια από τις υγιέστερα αναπτυσσόμενες βιομηχανικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Η πρόσφατη στρατηγική επένδυση ύψους 295,5 εκατ. ευρώ ενισχύει τη δραστηριότητα της Εταιρείας, με τη δημιουργία μίας επιπλέον γραμμής παραγωγής για βωξίτη, αλουμίνα και Γάλλιο.

Κάντε την αίτησή σας ΕΔΩ.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων λήγει στις 13 Απριλίου 2025.

Πηγή: skai.gr

