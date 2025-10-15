Η Bank of America δημοσίευσε την Τετάρτη τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου, τα οποία ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών χάρη στα υψηλότερα από το αναμενόμενο έσοδα από επενδυτικές τραπεζικές δραστηριότητες.

Ακολουθούν τα στοιχεία που δημοσίευσε η εταιρεία:

Κέρδη ανά μετοχή: 1,06 δολάρια έναντι 95 σεντ που αναμενόταν, σύμφωνα με την LSEG

Έσοδα: 28,24 δισεκατομμύρια δολάρια έναντι 27,5 δισεκατομμυρίων που αναμενόταν, σύμφωνα με την LSEG

Η δεύτερη μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ σε όρους ενεργητικού ανακοίνωσε ότι τα κέρδη της αυξήθηκαν κατά 23% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, φτάνοντας τα 8,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ή 1,06 δολάρια ανά μετοχή. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 10,8% στα 28,24 δισ. δολάρια.

Οι μετοχές της τράπεζας αυξήθηκαν σχεδόν 5% στις προ-συνεδριακές συναλλαγές. Έχουν ανέβει περίπου 14% φέτος πριν από την Τετάρτη.

Όπως και οι ομολόγοι της, οι δραστηριότητες της Bank of America στη Wall Street συνέβαλαν στα αποτελέσματα του τριμήνου, σημειώνει το CNBC.

