Τη σημασία αξιοποίησης των δεδομένων στον τουρισμό ως βασικού πλέον, εργαλείου και την ανάγκη συνεχούς επικαιροποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου που τον διέπει, με στόχο να αποφέρει τα μέγιστα δυνατά οφέλη τόσο στους πολίτες, όσο και στις επιχειρήσεις, ανέδειξαν σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση εκπρόσωποι των εταιρειών AirBnB, Uber και Mastercard στο πλαίσιο του 11ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.

Ο Matteo Sarzana, Country Manager της Airbnb στην Ιταλία και τη Νότια Ευρώπη, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Μια επιτυχημένη τουριστική στρατηγική και μια αποτελεσματική ρύθμιση πρέπει να βασίζονται σε δεδομένα. Οι πολιτικές που στηρίζονται σε τεκμηριωμένα δεδομένα διασφαλίζουν ότι τα μέτρα είναι αναλογικά, στοχευμένα και ευθυγραμμισμένα με τις πραγματικές δυναμικές της αγοράς, αντί να υιοθετούν οριζόντιες προσεγγίσεις ενιαίας εφαρμογής. Η συνεχής παρακολούθηση είναι εξίσου απαραίτητη. Ο τουρισμός εξελίσσεται ταχύτατα και μόνο μέσω της διαρκούς ανάλυσης δεδομένων, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να παρεμβαίνουν όπου απαιτείται και να αποφεύγουν την υπερβολική ρύθμιση σε περιπτώσεις όπου οι περιορισμοί δεν δικαιολογούνται».

Ο κ. Sarzana, αναφέρθηκε στο τέλος, σε στοιχεία της Eurostat για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, σύμφωνα με τα οποία η Ελλάδα κατατάσσεται στην πέμπτη θέση στην Ευρώπη ως προορισμός, με 52 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις επισκεπτών στη χώρα για το 2025, στοιχείο που αναδεικνύει τη δυναμική του ελληνικού τουριστικού προϊόντος.

Από την πλευρά της, η Eλίνα Κωνσταντινίδου, Government Engagement Director της Mastercard, ανέφερε ότι τα δεδομένα αντιμετωπίζονται πλέον ως κινητήριος δύναμη για μια επιτυχημένη τουριστική εμπειρία, καθώς αξιοποιούνται στον σχεδιασμό δράσεων και στην ανάπτυξη νέων εμπειριών για τους επισκέπτες. Αντιθέτως, όπως δήλωσε, η απουσία τους περιορίζει τη δυνατότητα σύγχρονης προσέγγισης τόσο από τις επιχειρήσεις, όσο και από τους πολίτες.

Κατά την άποψη της κ. Κωνσταντινίδου, η δύναμη των δεδομένων είναι πλέον μεγάλη, ειδικά σε έναν κλάδο όπως ο τουρισμός που επηρεάζεται από παράγοντες όπως η κλιματική αλλαγή και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Επιπλέον αναφέρθηκε στον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης ως game changer για τα επόμενα χρόνια στη διαμόρφωση στρατηγικών. Το ζητούμενο, ωστόσο, όπως σημείωσε η ίδια, παραμένει η αποτελεσματική μετάβαση από την πληροφορία στην πράξη, τονίζοντας ότι οι ψηφιακές πλατφόρμες μπορούν να προσφέρουν όλα τα απαραίτητα εργαλεία για αυτό τον σκοπό.

Λαμβάνοντας το λόγο, ο Roland Werner, Senior Director, Head of Government Affairs & Policy, DACH, Southern & Central Europe Uber, Γερμανία, ανέφερε ότι το στοίχημα πλέον είναι να υπάρξουν περισσότερες δυνατότητες κινητικότητας μέσω και των ταξί ακόμα και προς πιο απομακρυσμένα σημεία κάθε χώρας που μπορεί να ενδιαφέρουν τον επισκέπτη. Επισήμανε ότι η κινητικότητα που προσφέρουν τα ταξί μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα δίκτυα του μετρό και των λεωφορείων, με στόχο ο επισκέπτης να έχει μια συνολική εμπειρία από τη μετακίνησή του στην πόλη.

Παράλληλα, υπογράμμισε τη σημασία επικαιροποίησης του ρυθμιστικού πλαισίου που διέπει τον τουρισμό και τις αστικές μετακινήσεις, σημειώνοντας ότι οι αλλαγές σε σχέση με το παρελθόν είναι σημαντικές και οι ανάγκες των επισκεπτών έχουν μεταβληθεί. Κοιτώντας προς το μέλλον, δήλωσε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στη διαφορετική εμπειρία που μπορούν οι πόλεις να προσφέρουν στους επισκέπτες, φέρνοντας ως παράδειγμα την Uber που έχει λανσάρει δυνατότητες όπως αερόστατα, taxi boat, χρήση τρένων, ακόμα και χρήστες που έχουν το δικό τους αυτοκίνητο.

Πηγή: skai.gr

