Η Nova συμμετείχε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών με τον CEO της εταιρείας, Γιώργο Λάμπρου, στο πάνελ με τίτλο «Leadership in Transition. Governing Growth in an Age of Disruption», που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της ανάπτυξης, σε ένα περιβάλλον διαρκών μετασχηματισμών, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της τεχνολογίας στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου αναπτυξιακού μοντέλου.

Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης ο Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, και o Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton Consulting, ενώ τον συντονισμό της συζήτησης είχε η δημοσιογράφος Μαρία Νικόλτσιου.

Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, υπογράμμισε ότι σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, το να υπάρχει πολιτική σταθερότητα είναι απαραίτητο ούτως ώστε να μπορέσουμε να έχουμε σημαντική οικονομική ανάπτυξη και δήλωσε: «όταν έχουμε αντιμετωπίσει, την περασμένη δεκαετία, μια δύσκολη οικονομική κρίση, η οποία μείωσε τις επενδύσεις και αύξησε την ανεργία, και παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια αντιστροφή, η πολιτική σταθερότητα είναι απολύτως απαραίτητη για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις διεθνείς προκλήσεις. Η κυβέρνηση προσπαθεί να δίνει σημαντικά κίνητρα για να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο η επιχειρηματικότητα. Έχουμε μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους τα τελευταία 7 χρόνια και θα συνεχίσουμε προς αυτή τη πορεία. Έχουμε δώσει σημαντικά αναπτυξιακά κίνητρα για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης αλλά και για άλλες πολιτικές, που πιστεύουμε ότι ευνοούν και βοηθούν τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να εδραιωθούν, όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο».

Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, ο CEO της Nova Γιώργος Λάμπρου, επεσήμανε ότι η Ελλάδα έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στον ψηφιακό μετασχηματισμό τα τελευταία χρόνια, γεγονός που λειτουργεί ως καταλύτης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χώρας. Όπως υπογράμμισε, οι τηλεπικοινωνίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ψηφιακής οικονομίας, καθώς όλες οι σύγχρονες υπηρεσίες και εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, βασίζονται σε γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα, η οποία αναπτύσσεται πάνω σε δίκτυα νέας γενιάς.

Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες για το σύνολο της επιχειρηματικής δραστηριότητας, τόνισε ο κ. Λάμπρου, με ιδιαίτερα θετικό αντίκτυπο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν περίπου το 90% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Μέσω των ψηφιακών τεχνολογιών, της συνδεσιμότητας νέας γενιάς και, πλέον, των εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, οι επιχειρήσεις αυτές αποκτούν πρόσβαση σε εργαλεία που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους και τους επιτρέπουν να αναπτύσσονται πιο ευέλικτα.

Ο κ. Λάμπρου, σημείωσε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη των δικτύων 5G με την έλευση του 5G SA, την εμπορική διάθεση του οποίου ξεκίνησε πρόσφατα η Nova, φέρνει καινοτόμες υπηρεσίες που σχετίζονται με δυνατότητες όπως είναι τα private networks, το Network as a Service και το IoT, δημιουργώντας νέες δυνατότητες για την αποδοτικότητα των επιχειρήσεων και την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών.

Αναφερόμενος στις προκλήσεις, ο CEO της Nova τόνισε την ανάγκη συνέχισης των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς, επισημαίνοντας ότι η ζήτηση για δεδομένα αυξάνεται διαρκώς, με την κίνηση στα δίκτυα κινητής σχεδόν να διπλασιάζεται κάθε δύο χρόνια. Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής της Nova επεσήμανε την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πιο φιλικού ρυθμιστικού και φορολογικού πλαισίου, που θα ενθαρρύνει επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, καθώς και τη σημασία απλοποίησης των διαδικασιών αδειοδότησης για την ταχύτερη ανάπτυξη των δικτύων, υπογραμμίζοντας ότι χωρίς αδειοδότηση δεν μπορεί να υπάρξει συνδεσιμότητα, και χωρίς συνδεσιμότητα δεν υφίσταται ψηφιακός μετασχηματισμός.



Ο κ. Λάμπρου υπογράμμισε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση των επόμενων ετών για όλες τις εταιρείες είναι η προσέλκυση και διακράτηση ικανού ανθρώπινου δυναμικού, η ένταξη των νεότερων εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία και το συνεχές upskilling και reskilling που υπαγορεύουν οι γρήγορες τεχνολογικές αλλαγές.

Από την πλευρά του, ο Νικόλαος Καραμούζης, Πρόεδρος της Grant Thornton Consulting, τόνισε: «Η Ελλάδα έχει διαμορφώσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα τα τελευταία χρόνια, έχοντας αποκαταστήσει τη σταθερότητα και την αξιοπιστία της ελληνικής οικονομίας. Η μεγάλη πρόκληση μπροστά μας είναι να διαμορφώσουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μιας διαρκούς και ισχυρής επενδυτικής ώθησης παραγωγικών επενδύσεων που θα βελτιώσει μονιμότερα την παραγωγικότητα και το βιοτικό επίπεδο των πολιτών. Χρειαζόμαστε να διαμορφώσουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα πενταετούς διάρκειας με έμφαση στην επενδυτική αναβάθμιση του αγροτικού τομέα, των αμυντικών επενδύσεων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων, των υποδομών, της βιομηχανίας με τεχνολογίες αιχμής, των μεταφορών, των υπηρεσιών παιδείας και υγείας και την παράλληλη αντιμετώπιση του σοβαρού δημογραφικού ζητήματος και της έλλειψης εργατικού δυναμικού».

Η συμμετοχή της Nova στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών αναδεικνύει τον ρόλο της ως βασικού πυλώνα της ψηφιακής οικονομίας και της επιχειρηματικής ανάπτυξης στη χώρα.

