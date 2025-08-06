ΗΠΑ: Γιατί χιλιάδες αυτοκίνητα Audi εγκαταλείφθηκαν στην έρημο Μοχάβε

Μοιάζει με σκηνικό επιστημονικής φαντασίας, αλλά στη μέση της ερήμου Μοχάβε θα βρει κανείς ένα αχανές νεκροταφείο χιλιάδων γερμανικών (και ακριβών) αυτοκινήτων Audi, αλλά και Volkswagen, που εγκαταλείφθηκαν στην αργή και σταθερή καταστροφική διαδικασία της αποσύνθεσης από τη Φύση.

Τα Audi ήταν ολοκαίνουργια όταν πετάχτηκαν στην έρημο, αλλά δεν πληρούσαν τα πρότυπα εκπομπών των ΗΠΑ. Τα αυτοκίνητα, ως επί το πλείστον ανέπαφα, εγκαταλείφθηκαν επειδή η μετασκευή τους για να συμμορφωθούν στα αμερικανικά πρότυπα ήταν πολύ ακριβή. Αφημένα σε τακτοποιημένες σειρές, σχημάτισαν ένα παράξενο νεκροταφείο αυτοκινήτων – αρχικά άψογα, αλλά φθειρόμενα κάτω από τον ανελέητο ήλιο της ερήμου.

Τα, μοντέλα, που κατασκευάστηκαν από το 2009 έως το 2015, σχεδιάστηκαν έτσι ώστε οι κινητήρες τους να είναι -εικονικά- συμβατοί με τις δοκιμές εκπομπών που επιβάλλονται από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ. Μετά το σκάνδαλο, η Volkswagen αναγκάστηκε να ανακαλέσει εκατομμύρια αυτοκίνητα.

Πηγή: skai.gr

