Leonardo Hotels Mediterranean: Νέα επένδυση στο κέντρο της Αθήνας

Σε νέα στρατηγική επένδυση στην ελληνική ξενοδοχειακή αγορά προχώρησε η Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία της στην Αθήνα.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την εξαγορά του Great Athens Hotel και τη δημιουργία του Leonardo Hotel Athens City Center, ο όμιλος επεκτείνει το χαρτοφυλάκιό του σε δύο ξενοδοχεία στην πρωτεύουσα και συνολικά έξι στη χώρα, ενώ οι ξενοδοχειακές μονάδες σε Ελλάδα και Κύπρο ανέρχονται, πλέον, συνολικά σε 16.

Το νέο ξενοδοχείο φέρει το όνομα «Leonardo Hotel Athens City Center» και βρίσκεται σε κομβικό σημείο στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Βερανζέρου 12, μόλις λίγα μέτρα από την Πλατεία Ομονοίας και δίπλα στο αναγεννημένο κτίριο του ΜΙΝΙΟΝ και το flagship κατάστημα της ZARA.

Το Leonardo Hotel Athens City Center είναι κατηγορίας 4* και αναπτύσσεται σε εννέα υπέργειους ορόφους, τρία υπόγεια επίπεδα και ημιώροφο. Διαθέτει συνολικά 117 δωμάτια σε τέσσερις διαφορετικούς τύπους (Standard Room, Standard Atrium Room, Superior Balcony Room και Junior Suite), ενώ οι εγκαταστάσεις του περιλαμβάνουν Lobby Lounge, Coffee Bar, εστιατόριο και σύγχρονους χώρους συνεδριάσεων.

Σημείο αναφοράς αποτελεί το rooftop garden με πισίνα και pool bar, προσφέροντας πανοραμική θέα στο κέντρο της Αθήνας.

Ο CEO της Leonardo Hotels & Resorts Mediterranean, Ρόνι Αλόνι, δήλωσε: «Η απόφασή μας να προχωρήσουμε σε αυτήν την κίνηση αποτελεί ουσιαστικά μία ψήφο εμπιστοσύνης στην Αθήνα. Μία πόλη που δε μένει στάσιμη, αλλά εξελίσσεται διαρκώς και προσελκύει ολοένα και περισσότερο το διεθνές ενδιαφέρον, όχι απλώς ως τουριστικός προορισμός, αλλά ως μία σύγχρονη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που συνδυάζει τη μακραίωνη πολιτιστική κληρονομιά της με έναν ζωντανό, σύγχρονο αστικό χαρακτήρα. Με το Leonardo Hotel Athens City Center ενισχύουμε περαιτέρω την παρουσία μας στην καρδιά της πόλης, συμπληρώνοντας το NYX Esperia Palace Athens και εμβαθύνοντας τη σχέση μας με μία αγορά που έχει ξεκάθαρη προοπτική και δυναμική εξέλιξης».

Η εταιρεία αποτελεί μέρος του ομίλου LEONARDO HOTELS, ενός από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους παγκοσμίως. Με έξι διακριτά brands (Leonardo Hotels, Leonardo Royal, Leonardo Boutique, Leonardo Limited Edition, MASTERS και NYX Hotels), ο όμιλος δραστηριοποιείται σε 21 χώρες με περισσότερα από 300 ξενοδοχεία στην Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ, συνδυάζοντας το σύγχρονο design με τη βαθιά κατανόηση της αυθεντικής φιλοξενίας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

