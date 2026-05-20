Διψήφια ανάπτυξη για όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο κατέγραψε η Euronext στο ξεκίνημα του 2026, στην οποία σημαντική ήταν και η συνεισφορά της Euronext Athens.

Η ευρωπαϊκή υποδομή κεφαλαιαγορών ανακοίνωσε έσοδα αυξημένα κατά 15,3% στα 528,5 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη ύψους 192,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,7%.

Πιο αναλυτικά, τα έσοδα από Κεφαλαιαγορές και Λύσεις Δεδομένων αυξήθηκαν κατά 18,2% στα 185,9 εκατ. ευρώ, λόγω της συνεισφοράς των Admincontrol και του Euronext Athens, την εμπορική επέκταση και την ανθεκτική ανάπτυξη στις Πρωτογενείς Αγορές και τις Προηγμένες Λύσεις Δεδομένων.

Τα έσοδα από τις Υπηρεσίες Τίτλων αυξήθηκαν στα 91,6 εκατ. ευρώ (9,8%), χάρη στη διψήφια αύξηση των εσόδων από τη θεματοφυλακή και τις υπηρεσίες διακανονισμού, ενώ τα καθαρά έσοδα από διαχείριση διαθεσίμων διαμορφώθηκαν στα 16,4 εκατ. ευρώ (-11,6%), ως συνέπεια ενός πιο αποδοτικού μοντέλου κινδύνου για τους πελάτες.

Τα έσοδα που συνδέονται με τον όγκο συναλλαγών ενισχύθηκαν από την υψηλή μεταβλητότητα των αγορών και την επιτυχημένη επέκταση στο α΄ τρίμηνο του 2026.

Ειδικότερα, τα έσοδα από τις αγορές Σταθερού Εισοδήματος, Νομισμάτων και Εμπορευμάτων αυξήθηκαν στα 95,5 εκατ. ευρώ (+5,3%), χάρη στην ισχυρή επέκταση στις συναλλαγές και την εκκαθάριση εμπορευμάτων, την επιτυχημένη έναρξη των Euronext Nord Pool Power Futures και τα επίπεδα-ρεκόρ στις συναλλαγές συναλλάγματος και πολύτιμων μετάλλων.

Τα έσοδα από τις Αγορές Μετοχών αυξήθηκαν στα 138,9 εκατ. ευρώ (28,1%), χάρη στην υψηλή μεταβλητότητα και την ανθεκτική συγκράτηση εσόδων. Η επίδοση στηρίχθηκε από την αυξανόμενη δυναμική στην ελληνική αγορά και από τη δυναμική ανάπτυξη στα ETFs.

Τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 343,2 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 16,7% και το προσαρμοσμένο περιθώριο EBITDA στο 64,9% (+0,8 ποσοστιαίες μονάδες).

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 216,1 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 17,7% και τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή στα 2,13 ευρώ (+18,3%).

Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη κατέγραψαν άνοδο 16,7%, στα 192,3 εκατ. ευρώ και τα δημοσιευμένα κέρδη ανά μετοχή στα 1,90 ευρώ (+17,3%).

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα α' τριμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος του ΔΣ της Euronext, Στεφάν Μπουζνά, δήλωσε: «Το πρώτο τρίμηνο του 2026 ήταν μια ακόμη επίδειξη της δύναμης του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μας μοντέλου. Αυτό το όγδοο συνεχόμενο τρίμηνο διψήφιας ανάπτυξης καταδεικνύει πώς μετατρέψαμε το όραμά μας για ολοκληρωμένες ευρωπαϊκές αγορές σε πραγματικότητα.

Η Euronext βρίσκεται πλέον στην πρώτη γραμμή για να καταγράψει τις τάσεις ανάπτυξης στην Ευρώπη. Κάθε νέο προϊόν ενισχύει τη σημασία της ενοποιημένης πλατφόρμας μας για ολόκληρο τον κλάδο, από θεσμικούς έως ιδιώτες πελάτες».



Πηγή: skai.gr

