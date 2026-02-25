Σημαντικό αποτύπωμα στην απασχόληση και στην οικονομική δραστηριότητα της Ευρώπης καταγράφει ο τουρισμός κρουαζιέρας, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής και τουριστικής οικονομίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσιας Μελέτης Οικονομικής Συνεισφοράς που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής της Cruise Lines International Association (CLIA), στη Μαδέρα της Πορτογαλίας, η βιομηχανία κρουαζιέρας στήριξε το 2024 περίπου 445.000 θέσεις εργασίας και συνεισέφερε συνολικά 64,1 δισ. ευρώ στην ευρωπαϊκή οικονομία, εκ των οποίων 28 δισ. ευρώ αφορούσαν άμεση συμβολή στο ΑΕΠ.

Πρόκειται για μία αύξηση σχεδόν 16% σε σχέση με το 2023, εξέλιξη που αποδίδεται στη διατηρούμενη ζήτηση για ταξίδια κρουαζιέρας και στη διεύρυνση της δραστηριότητας σε περισσότερους -και συχνά περιφερειακούς- προορισμούς.

Η μελέτη αναδεικνύει ότι ο αντίκτυπος της κρουαζιέρας εκτείνεται πολύ πέρα από την επιβατική κίνηση.

Περιλαμβάνει ένα πολυεπίπεδο βιομηχανικό και τουριστικό οικοσύστημα που αγκαλιάζει τη ναυπηγική, τις προηγμένες κατασκευές, τα λιμάνια, τα logistics, τη φιλοξενία και χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ολόκληρη την ήπειρο.

Ενδεικτικά, μόνο το 2024 οι άμεσες δαπάνες που συνδέονται με την κρουαζιέρα ανήλθαν σε 31 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 14 δισ. ευρώ κατευθύνθηκαν σε αγαθά και υπηρεσίες από Ευρωπαίους προμηθευτές, ενώ 10 δισ. ευρώ αφορούσαν δραστηριότητες ναυπήγησης πλοίων.

Ο Εκτελεστικός Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της CLIA, Bud Darr, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο CLIA European Summit 2026 σημείωσε ότι τα στοιχεία «καταδεικνύουν πως ο τουρισμός κρουαζιέρας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ευρωπαϊκής ναυτιλιακής οικονομίας», υπογραμμίζοντας ότι τα οφέλη διαχέονται πολύ πέρα από τα λιμάνια, ενισχύοντας προμηθευτές και τοπικές οικονομίες σε παράκτιες, νησιωτικές αλλά και απομακρυσμένες περιοχές.

Αναφερόμενος στην εφαρμογή «τελών κρουαζιέρας» από κυβερνήσεις —και με αφορμή τις σχετικές συζητήσεις και στην Ελλάδα— ο επικεφαλής της CLIA ξεκαθάρισε ότι η στάση της βιομηχανίας απέναντι στις χρεώσεις εξαρτάται πρωτίστως από το πώς αξιοποιούνται τα έσοδα.

Όπως τόνισε, τέλη που συνδέονται με συγκεκριμένες υπηρεσίες ή έργα υποδομής, τα οποία βελτιώνουν την εμπειρία των επιβατών και τη λειτουργία των εταιρειών, γίνονται σαφώς πιο αποδεκτά από τον κλάδο.

«Όταν τα τέλη καλύπτουν συγκεκριμένες υπηρεσίες ή υποδομές που συμβάλλουν άμεσα στην εμπειρία της κρουαζιέρας, έχουν πολύ καλύτερη αποδοχή από ό,τι όταν λειτουργούν απλώς ως ένας φόρος», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Αντίθετα, όπως υπογράμμισε, σε αρκετές περιπτώσεις οι χρεώσεις "βαφτίζονται" περιβαλλοντικές ή λειτουργικές, χωρίς τα έσοδα να επανεπενδύονται στους προορισμούς ή στον ίδιο τον κλάδο. Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι απλώς η αύξηση του κόστους, χωρίς ουσιαστικό όφελος για τη βιωσιμότητα ή τη διαχείριση του τουρισμού.

Ο Bud Darr προειδοποίησε ότι η επιβάρυνση αυτή μπορεί να οδηγήσει είτε σε μη βιώσιμα δρομολόγια είτε σε αυξήσεις τιμών για τους επιβάτες, διευκρινίζοντας πάντως πως τελικά «η αγορά είναι αυτή που καθορίζει τις τιμές».

«Ο πελάτης δεν ενδιαφέρεται για το κόστος. Ενδιαφέρεται μόνο για το ποσό που είναι διατεθειμένος να πληρώσει. Όταν το λειτουργικό κόστος ξεπεράσει τα όρια της αγοράς, οι εταιρείες μετακινούν τα πλοία τους σε άλλες περιοχές», ανέφερε.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της CLIA για την Ευρώπη, Νίκος Μερτζανίδης, τόνισε ότι, παρότι η κρουαζιέρα αντιπροσωπεύει περίπου το 3% του παγκόσμιου τουρισμού, δημιουργεί ουσιαστικά και γεωγραφικά κατανεμημένα οικονομικά οφέλη, ιδίως για νησιωτικές και παραθαλάσσιες περιοχές, λειτουργώντας ως σταθερή και επαναλαμβανόμενη πηγή εισοδήματος. Πρόσθεσε ότι η δραστηριότητα κρουαζιέρας διοχετεύει έσοδα απευθείας στους προορισμούς όπου δραστηριοποιούνται τα πλοία, δημιουργώντας απτά οικονομικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες. Υπογράμμισε επίσης ότι η συνολική οικονομική συνεισφορά αυξήθηκε κατά σχεδόν 16% σε σύγκριση με το 2023, αντανακλώντας τη διατηρούμενη ζήτηση για ταξίδια κρουαζιέρας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

