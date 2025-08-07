Nέο ταμείο ύψους άνω των 10 δισ. ευρώ για την ενίσχυση καινοτόμων νεοφυών επιχειρήσεων στην ΕΕ θα δημιουργήσει η Κομισιόν, σύμφωνα με όσα αναφέρει με αφορμή σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή και εκπροσώπου Τύπου της ευρωομόαδας της ΝΔ, Δημήτρη Τσιόδρα, για τη στήριξη των startups που δραστηριοποιούνται στην αντιμετώπιση του καρκίνου.

Συγκεκριμένα, όπως σημειώνει η αρμόδια Επίτροπος Ekaterina Zaharieva, η Κομισιόν έχει δεσμευτεί να δημιουργήσει ένα νέο ταμείο (Scaleup Europe) και να επεκτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση καινοτόμων ιδεών σε όλο τον κύκλο ζωής τους.

Επιπλέον, η Κομισιόν, σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα συνεργαστεί με μεγάλους θεσμικούς επενδυτές για την ανάπτυξη ενός Ευρωπαϊκού Συμφώνου Επενδύσεων στην Καινοτομία με στόχο την επένδυση μέρους των περιουσιακών στοιχείων αυτών των επενδυτών σε αναπτυσσόμενες νέες επιχειρήσεις, ενωσιακά ταμεία επενδύσεων και σε ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων, ενώ αναφέρεται σε τρέχουσες δράσεις της, όπως η παροχή δωρεάν συμβουλών σε νεοφυείς επιχειρήσεις για θέματα που σχετίζονται με τη διανοητική ιδιοκτησία τους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι θα δημιουργήσει ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα για την κλινική έρευνα με νέες δράσεις, οι οποίες θα περιλαμβάνονται στην επικείμενη Στρατηγική για τις βιοεπιστήμες και την Πράξη για τη βιοτεχνολογία, σημειώνοντας, παράλληλα, ότι από το 2023, έχει ξεκινήσει συνεργασία με το Εθνικό Ινστιτούτο Καρκίνου των Ηνωμένων Πολιτειών για τον παιδικό καρκίνο και τον καρκίνο του πνεύμονα, ενώ, πιο πρόσφατα, άρχισε αντίστοιχη συνεργασία με την Ιαπωνία.

Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν στην υλοποίηση της αποστολής του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τον καρκίνο που έχει ως στόχο τη βελτίωση της ζωής άνω των 3 εκατομμυρίων ανθρώπων έως το 2030, μέσω της πρόληψης και της θεραπείας, καθώς και την παράταση και βελτίωση της ζωής των ατόμων που πάσχουν από καρκίνο, συμπεριλαμβανομένων των οικογενειών τους.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Τσιόδρας στην ερώτησή του, είχε επισημάνει ότι «παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ευρωπαϊκών startups που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα δεν διαφέρει σημαντικά από τον αριθμό των αμερικανικών (1.027 νεοφυείς στην ΕΕ έναντι 1.325 στις ΗΠΑ), οι αμερικανικές επιχειρήσεις αναπτύσσονται πιο γρήγορα από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές».

Είχε, δε, ζητήσει «ένα πλέγμα μέτρων για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων, ώστε η Ευρώπη να παραμείνει στην πρώτη γραμμή της παγκόσμιας έρευνας για τον καρκίνο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

