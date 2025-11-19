Την πώληση της συμμετοχή της στο Καζίνο της Πάρνηθας, ανακοίνωσε την Τετάρτη η Intralot.

Η πλήρως ελεγχόμενη θυγατρική της, Intralot Global Holdings BV, προέβη σε πώληση του συνόλου των μετοχών που κατείχε στην Karenia Enterprises Company Limited, μέσω της οποίας ήλεγχε όλη τη συμμετοχή της στην Athens Resort Casino S.A.

Η κίνηση αυτή αντικατοπτρίζει την εστίαση και τις μελλοντικές επενδύσεις της INTRALOT στον κλάδο των Λοταριών και του iGaming, σε συνέχεια της στρατηγικής συναλλαγής που ολοκληρώθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2025, με την απόκτηση του τομέα International Interactive της Bally’s.

Πηγή: skai.gr

