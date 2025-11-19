Επενδύσεις μεγάλης κλίμακας, της τάξης των 10,1 δισ. ευρώ, περαιτέρω αναβάθμιση του στόχου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και για το μέρισμα περιλαμβάνει το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ για την τριετία 2026-2028, που θα παρουσιάσει σήμερα στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του Capital Markets Day, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Γεώργιος Στάσσης.

Οι επενδύσεις ύψους 10,1 δισ. επικεντρώνονται στην ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και μονάδων ευέλικτης ισχύος, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και τις πελατοκεντρικές υπηρεσίες, στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλες τις λειτουργίες του Ομίλου. Η ισχύς των ΑΠΕ θα φθάσει στα 12,7 γιγαβάτ το 2028 (από 11,8 γιγαβάτ που ήταν ο στόχος για το 2027), ενώ το μέρισμα προβλέπεται να αυξηθεί το 2028 σε 1,2 ευρώ ανά μετοχή, από 1 ευρώ το 2027. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) θα διαμορφωθούν σε 2,9 δισ. το 2028 (έναντι στόχου 2 δισ. για εφέτος και 2,7 δισ. το 2027).

Ενόψει του Capital Markets Day, ο κ. Στάσσης δήλωσε: «Τo 2019 πήραμε μία απόφαση: Να γίνουμε μία σύγχρονη, πράσινη, βιώσιμη και ψηφιακή εταιρεία. Μετά από σχεδόν έξι χρόνια ριζικού μετασχηματισμού και εν μέσω κοσμογονικών αλλαγών σε γεωπολιτικό και τεχνολογικό επίπεδο, ο απολογισμός είναι θετικός: Οι στόχοι μας -οικονομικοί και στρατηγικοί- έχουν επιτευχθεί, η πλήρης απολιγνιτοποίηση ολοκληρώνεται και η απόδοση για τους μετόχους έχει αυξηθεί κατακόρυφα, ξεπερνώντας τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του κλάδου. Όμως δεν εφησυχάζουμε, το μέλλον ανήκει σε εκείνους που οραματίζονται, σχεδιάζουν και τολμούν.

Γι' αυτό και την επόμενη τριετία συνεχίζουμε να επενδύουμε δυναμικά. Με πάνω από 10 δισ. ευρώ επενδύσεις, μεταξύ 2026 και 2028, σε ενεργειακές και τεχνολογικές υποδομές και με τον πελάτη πάντα στο επίκεντρο της στρατηγικής μας, ισχυροποιούμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας ως Powertech όμιλος. Όραμά μας είναι να προσφέρουμε συνεχώς καλύτερες υπηρεσίες και ανταγωνιστικά προϊόντα σε όλους τους πελάτες μας, όπου κι αν βρίσκονται.

Το Στρατηγικό Σχέδιο του Ομίλου ΔΕΗ που παρουσιάζουμε σήμερα για την επόμενη τριετία έχει ισχυρό αναπτυξιακό πρόσημο, με το 93% των κεφαλαίων να κατευθύνεται σε νέα έργα. Η ΔΕΗ αναπτύσσεται ακόμα πιο γρήγορα, δημιουργώντας ολοένα και μεγαλύτερη αξία για τους μετόχους και τους πελάτες της, αυξάνοντας παράλληλα το θετικό αποτύπωμά της στην κοινωνία και το περιβάλλον».

Οι βασικοί στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου 2026-2028 περιλαμβάνουν:

- Ανάπτυξη 6,3 GW νέων ΑΠΕ σε Ελλάδα και Νοτιοανατολική Ευρώπη με στόχο η εγκατεστημένη ισχύς να ανέλθει σε 12,7 GW το 2028 και να αποτελούν το 77% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

- Ανάπτυξη 1,5 GW ευέλικτης ισχύος κυρίως μπαταρίες, μονάδες αερίου και υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία αντιμετωπίζουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ, παράγουν μεγαλύτερη αξία και συμβάλλουν σημαντικά στην ευστάθεια του συστήματος.

- Πλήρη απολιγνιτοποίηση μέχρι το τέλος του 2026 και σημαντική μείωση της παραγωγής από μονάδες πετρελαίου λόγω διασυνδέσεων νησιών, με στόχο τη μείωση κατά 85% των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου μεταξύ 2019 και 2028.

- Αύξηση συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα 16,6 GW, από 12,4 GW το 2025, παρά την πλήρη απολιγνιτοποίηση.

- Σταθερή ανάπτυξη δικτύων σε Ελλάδα και Ρουμανία όπου η Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση αναμένεται να αυξάνεται κατά περίπου 5% σε ετήσια βάση (CAGR) την τριετία και να ανέλθει σε 6,5 δισ. ευρώ το 2028.

- Ενίσχυση του καθετοποιημένου μοντέλου στη Ρουμανία, με ισχυρή ανάπτυξη ΑΠΕ για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της μεγάλης πελατειακής βάσης της PPC Romania.

- Ισχυροποίηση της παρουσίας σε ελκυστικές διασυνδεδεμένες αγορές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

- Νέες λύσεις προστιθέμενης αξίας για πελάτες όπως συνέργειες με τον Κωτσόβολο, υποστηρικτικές υπηρεσίες για αντλίες θερμότητας και φωτοβολταϊκά στο σπίτι, Fiber-To-The-Home και εξατομικευμένες λύσεις διαχείρισης ενέργειας.

- Επανασχεδιασμός του Ομίλου αξιοποιώντας τις δυνατότητες του ΑΙ σε ολόκληρη τη δομή: Ανθρώπινο δυναμικό, επιχειρησιακές λειτουργίες, ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, εξυπηρέτηση πελατών.

- Ανάπτυξη της θέσης του Ομίλου στις τηλεπικοινωνίες με την κατασκευή και εκμετάλλευση του πανελλαδικού δικτύου Fiber-Τo-Τhe-Home.

- Επενδύσεις συνολικού ύψους 10,1 δισ. ευρώ με το 93% αυτών να αφορούν έργα ανάπτυξης με ιδιαίτερη έμφαση σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή, αποθήκευση και δίκτυα.

- Το EBITDA του Ομίλου αναμένεται να ανέλθει σε 2,9 δισ. ευρώ το 2028 από 1,3 δισ. ευρώ το 2023, αύξηση κατά 18% σε ετήσια βάση (CAGR), ως αποτέλεσμα των επενδύσεων και της πλήρους απολιγνιτοποίησης μέχρι το τέλος του 2026.

- Αύξηση του μερίσματος κατά 37% σε ετήσια βάση (CAGR), τη μεγαλύτερη στον κλάδο των ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας, με στόχο από 0,25 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2023 να φτάσει στο 1,2 ευρώ ανά μετοχή το 2028.

- Παρά την αύξηση των επενδύσεων, ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA θα παραμείνει κάτω από το όριο του 3,5x που έχει θέσει ο Όμιλος, καθώς περίπου τo 70% των επενδύσεων θα χρηματοδοτηθεί από τις αυξημένες ταμειακές ροές (FFO).

Πηγή: skai.gr

