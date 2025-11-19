Baby Shark: Πώς ένα παιδικό τραγούδι 90 δευτερολέπτων έγινε μια επιχείρηση αξίας $400 εκατ.

Ίσως δεν υπάρχει παιδί σήμερα που να μην έχει ακούσει, τραγουδήσει ή χορέψει το Baby Shark, ένα τραγουδάκι 90 δευτερολέπτων που έγινε παγκόσμιο φαινόμενο.

Όταν ο Κιμ Μιν Σέοκ ανέβασε στο YouTube το παιδικό τραγούδι τον Ιούνιο του 2016, μάλλον δεν είχε ιδέα πως θα γινόταν το βίντεο με τις περισσότερες προβολές στην ιστορία της πλατφόρμας, ξεπερνώντας τις 16 δισ.

Το Baby Shark όχι μόνο γοήτευσε τα μικρά παιδιά, αλλά η εταιρεία του, η Pinkfong, εξελίχθηκε σε επιχείρηση αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων.

«Δεν περιμέναμε ότι θα ξεχώριζε», ανέφερε στο BBC o Κιμ, ο διευθύνων σύμβουλος της Pinkfong, με έδρα τη Σεούλ. «Αλλά κοιτώντας πίσω, αποτέλεσε ένα σημαντικό σημείο καμπής που έθεσε τις βάσεις για το παγκόσμιο ταξίδι μας», σημείωσε.

Την Τρίτη, αυτό το ταξίδι οδήγησε την Pinkfong στο χρηματιστήριο της Νότιας Κορέας, όπου οι μετοχές της αυξήθηκαν κατά περισσότερο από 9%, με την αξία της να υπολογίζεται σε πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια.

Από μια εταιρεία με τρεις υπαλλήλους, σε παγκόσμιο φαινόμενο

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2010 με την ονομασία SmartStudy και δημιουργούσε ψηφιακό περιεχόμενο για παιδιά έως 12 ετών. Τότε είχε μόνο τρεις υπαλλήλους, μεταξύ των οποίων ο Κιμ και ο διευθυντής τεχνολογίας Ντονγού Σον.

Ο Κιμ αναπολεί πως το γραφείο τους ήταν μικροσκοπικό, πιο μικρό και από τη σημερινή αίθουσα συσκέψεων που έχουν. Μάλιστα, εκείνη την εποχή δεν περίμεναν πως θα είχαν καν μισθό, λέει στο βρετανικό δίκτυο.

Με τα χρόνια, η Pinkfong άλλαξε αρκετά και επικεντρώθηκε στο περιεχόμενο για νήπια. Η εταιρεία μεγάλωσε και έφτασε να απασχολεί περίπου 100 υπαλλήλους, δίνοντας προτεραιότητα σε απλά παιχνίδια και περιεχόμενο βασισμένο στη μάθηση. «Και τότε εμφανίστηκε το Baby Shark», λέει ο Κιμ.

Η εταιρεία είναι γνωστή ως The Pinkfong Company από το 2022, με το όνομα να είναι εμπνευσμένο από την αλεπού που εμφανιζόταν στα πρώτα παιδικά της εταιρείας.

Σήμερα, η Pinkfong απασχολεί περίπου 340 υπαλλήλους και έχει γραφεία στο Τόκιο, τη Σαγκάη και το Λος Άντζελες.

Η ιστορία του Baby Shark

Το Baby Shark, σύμφωνα με το BBC, έχει τις ρίζες του στις ΗΠΑ. Από τη δεκαετία του ’70 το τραγουδούσαν τα παιδιά στις θερινές κατασκηνώσεις.

Το τραγούδι, που επαναλαμβάνει τη φράση «Baby shark, doo, doo, doo, doo, doo, doo», είναι ελκυστικό για τα παιδιά, αν και ίσως ενοχλεί τους ενήλικες, σημειώνει ο αναλυτής μέσων ενημέρωσης Κέβιν Τσου του Πανεπιστημίου Τεχνολογίας Nanyang.

«Είναι σαν ένα τραγούδι K-pop. Έχει πολύ γρήγορο ρυθμό, είναι ρυθμικό και εθιστικό», λέει και ο Κιμ, προσθέτοντας ότι η μελωδία έχει ένα «ψαλμωδικό» αποτέλεσμα, που κάνει τα παιδιά να το θυμούνται εύκολα.

Μετά την ανάρτηση του κλιπ στο YouTube, έγινε παγκόσμια επιτυχία και viral σε όλες τις πλατφόρμες. Στην Pinkfong πανηγύριζαν βλέποντας τις προβολές να εκτοξεύονται.

Τον Νοέμβριο του 2020, το βίντεο κλιπ του Baby Shark κατέκτησε τον τίτλο του δημοφιλέστερου βίντεο στο YouTube και τα έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατακόρυφα.

Το 2019 η Pinkfong αντιμετώπισε και νομικές περιπέτειες, καθώς κατηγορήθηκε για λογοκλοπή από Αμερικανό συνθέτη. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας απέρριψε την υπόθεση, αφού η εταιρεία υποστήριξε ότι η εκδοχή της προέρχονταν από λαϊκό τραγούδι.

Η δικαστική νίκη, σύμφωνα με τον Κιμ, έδωσε ώθηση στην εταιρεία, ενώ οι μετοχές της εισήχθησαν στο χρηματιστήριο.

Δεν είναι επιτυχία της μιας ημέρας

Και άλλες σειρές της Pinkfong, όπως το Bebefinn και το Sealook, αναπτύσσονται ραγδαία, με την εταιρεία να επιδιώκει να αποδείξει ότι εξελίσσεται και δεν είναι «εταιρεία του ενός τραγουδιού».

Σύμφωνα με τον Κιμ, το Baby Shark αντιπροσωπεύει περίπου το 1/4 των κερδών της Pinkfong, ενώ το κανάλι Bebefinn έχει ξεπεράσει το Baby Shark, αποφέροντας περίπου το 40% των εσόδων.

Οι γονείς έχουν ανάμεικτα συναισθήματα για το περιεχόμενο. Ένας πατέρας λέει ότι εκτιμά τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των βίντεο, ενώ η σύζυγός του θεωρεί το Baby Shark «υπερβολικά διεγερτικό» για τα παιδιά. Τα παιδιά τους πάντως το λατρεύουν.

Το αν η Pinkfong μπορεί να δημιουργήσει νέους χαρακτήρες με την ίδια εμπορική δυναμική του Baby Shark παραμένει ασαφές.

Η εταιρεία συγκέντρωσε σχεδόν 52 εκατομμύρια δολάρια από την είσοδό της στο χρηματιστήριο και σχεδιάζει να αξιοποιήσει το ποσό για να επεκτείνει τη γκάμα ταινιών και χαρακτήρων της.

Η Pinkfong έχει ήδη επιτύχει «αυτό που πολλοί δημιουργοί ονειρεύονταν μια ζωή», λέει ο Κιμ, τονίζοντας ότι τώρα πρέπει να αποδείξει στους επενδυτές πως η επιτυχία αυτή δεν βασίζεται αποκλειστικά σε ένα παιδικό τραγούδι.

