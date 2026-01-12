INTERLIFE: Αύξηση στην Παραγωγή Ασφαλίστρων κατά 8,89% το 2025

Σημαντική αύξηση στην Παραγωγή Ασφαλίστρων κατά 8,89% (109.267.627 εκατ. ευρώ έναντι 100.348.059 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 12μηνο του 2024) κατέγραψε η INTERLIFE Ασφαλιστική για το 2025.

Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα ανοδική αύξηση σημείωσε στους ακόλουθους Κλάδους:

- Κλάδος Αυτοκινήτων (Αστικής Ευθύνης Οχημάτων & Χερσαίων Οχημάτων): 8,79% (72.371.244 εκατ. ευρώ έναντι 66.525.535 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 12μηνο του 2024)

- Λοιποί Κλάδοι: 9,09% (36.896.385 εκατ. ευρώ έναντι 33.822.524 εκατ. ευρώτο αντίστοιχο 12μηνο του 2024)

- O Στόλος των Ασφαλισμένων Οχημάτων ανέρχεται σε 481.852 οχήματα ανεβάζοντας το ποσοστό Μεριδίου Αγοράς που κατέχει η Εταιρία στο 6,59% (31/12/2025)

Η αύξηση Παραγωγής Ασφαλίστρων επιβεβαιώνει τον ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης της INTERLIFE και την αφοσίωσή της στη δημιουργία και διάθεση αξιόπιστων ασφαλιστικών προϊόντων που καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες.

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το ποσοστό αύξησης της Παραγωγής της Εταιρίας σε βάθος 5ετίας ανέρχεται σε 46,05%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.