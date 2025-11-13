ΟΤΕ: Κέρδη 552 εκατ. ευρώ στο 9μηνο και έκτακτο μέρισμα μετά την πώληση της Telekom Romania

Αύξηση 19,5% στα καθαρά κέρδη, τα οποία ανήλθαν σε 552 εκατ. ευρώ, κατέγραψε ο ΟΤΕ στο εννεάμηνο του 2025, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα 2,5 δισ. ευρώ, ενισχυμένος κατά 2,3% σε ετήσια βάση.

Ο όμιλος παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις σύμφωνα με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμα΄των, αναθεώρησε ανοδικά τους στόχους για το σύνολο της χρονιάς και ανακοίνωσε τη διανομή έκτακτου μερίσματος στους μετόχους - ύψους 40 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μέρισμα €0,1 ανά μετοχή - μετά την ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania. Σε επίπεδο τριμήνου, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 5% στα 874 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA κατέγραψε άνοδο 2% στα 360 εκατ. ευρώ στο γ' τρίμηνο του έτους.

Αναλυτικά η ανακοίνωση ΟΤΕ:

Σύνοψη:

- Επιτυχής ολοκλήρωση της πώλησης της Telekom Romania Mobile

- Σημαντική ετήσια εξοικονόμηση εφεξής ελεύθερων ταμειακών ροών (FCF)

- €40εκατ. έκτακτη διανομή στους μετόχους που αντιστοιχεί σε μέρισμα €0,1 ανά μετοχή

- Συνεχίζεται η αναπτυξιακή δυναμική στην Ελλάδα: αύξηση 5,0% στα έσοδα και 2,0% στο προσαρμοσμένο EBITDA (AL)

- Ισχυρή ανάπτυξη στην κινητή: αύξηση 2,7% στα έσοδα από υπηρεσίες και 6,4% στους πελάτες συμβολαίου

- Σε τροχιά ανάπτυξης τα έσοδα από υπηρεσίες λιανικής σταθερής, αυξημένα 1,3%, διψήφια αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες τηλεόρασης και ισχυρές επιδόσεις στο FTTH

- Οι συνδρομητές FTTH ανήλθαν σε 509χιλ. – ισχυρές προσθήκες στο τρίμηνο (38χιλ.) – θετικές καθαρές προσθήκες ευρυζωνικών συνδέσεων

- Διαθεσιμότητα FTTH σε περίπου 2 εκατ. νοικοκυριά κι επιχειρήσεις, με το ποσοστό διείσδυσης να αυξάνεται σε 33% - στόχος τα 3,5 εκατ. μέχρι το 2030

- Συμφωνία για ανάληψη του συνόλου του έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), για παροχή γρήγορου internet σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές

Ο πρόεδρος και Διευθλύνων Σύμβουλος, Κώστας Ντεμπής, δήλωσε σχετικά: «Κατά το Γ’ τρίμηνο, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την πώληση της Telekom Romania Mobile, μια στρατηγική κίνηση που επιτρέπει στον ΟΤΕ να επικεντρωθεί στην εγχώρια αγορά και να συνεχίσει να δημιουργεί περαιτέρω αξία για τους μετόχους του. Συνεπείς με τις δεσμεύσεις μας, ανακοινώσαμε έκτακτο μέρισμα. Στην Ελλάδα, πετύχαμε πρόσφατα μια σημαντική συμφωνία για την ανάληψη του συνόλου του μερικώς επιδοτούμενου έργου Ultra-Fast Broadband (UFBB), που θα μας επιτρέψει να αυξήσουμε περαιτέρω την κάλυψη της χώρας με τα δίκτυα νέας γενιάς (NGA), με στόχο την παροχή υπερύψηλης και αξιόπιστης συνδεσιμότητας σύμφωνα με τη στρατηγική μας. Συνεπείς με το όραμά μας να εξελιχθούμε στον κορυφαίο πάροχο ψηφιακών υπηρεσιών στην Ελλάδα, παρουσιάσαμε πρόσφατα το «Magenta AI», μια πρόταση που φέρνει τη δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης στα χέρια των πελατών μας, ενισχύοντας την αξία των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Κατά το τρίμηνο, καταγράψαμε ισχυρές επιδόσεις σε όλους τους βασικούς τομείς, με τις ευρυζωνικές υπηρεσίες, την κινητή τηλεφωνία και το ICT να σημειώνουν ακόμη ένα τρίμηνο ανάπτυξης. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις επιδόσεις στον τομέα λιανικής σταθερής, όπου παρά τις προκλήσεις, οι υπηρεσίες σταθερής παραμένουν σε θετική τροχιά για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο.. Εκτιμούμε ότι η αναπτυξιακή πορεία θα συνεχιστεί, με μοχλούς την αυξανόμενη υιοθέτηση των υπηρεσιών FTTH, την επιτυχία της υπηρεσίας Fixed Wireless Access και τις συνεχιζόμενες ισχυρές επιδόσεις των υπηρεσιών τηλεόρασης. Ο τομέας της κινητής τηλεφωνίας συνεχίζει να αναπτύσσεται, ενισχύοντας περαιτέρω την ηγετική μας θέση στην αγορά. Οι ισχυρές οικονομικές μας επιδόσεις αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της στρατηγικής μας και την αξία του ολοκληρωμένου χαρτοφυλακίου υπηρεσιών μας. Κοιτώντας μπροστά, πιστεύουμε ότι έχουμε όλα τα εχέγγυα για να παραμείνουμε ηγέτες της αγοράς, προσηλωμένοι στην επίτευξη των ετήσιων στόχων μας, την παραγωγή ισχυρών ελεύθερων ταμειακών ροών, και τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους πελάτες και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη».

Προοπτικές

Για το υπόλοιπο του έτους, ο Όμιλος ΟΤΕ διαθέτει όλα τα εχέγγυα για να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά και να επιτύχει τους στρατηγικούς του στόχους, χάρη στις διαρκείς επενδύσεις σε κορυφαία δίκτυα και ένα ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών σε σταθερή, κινητή, ευρυζωνικότητα, τηλεόραση και συνδυαστικά πακέτα. Λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα δυναμική της αγοράς, ο Όμιλος ΟΤΕ αναμένει ανάπτυξη, η οποία θα υποστηριχθεί από τη μετάβαση σε FTTH, τη νέα λύση FWA, την επέκταση των τηλεοπτικών υπηρεσιών και των ενισχυμένων μέτρων κατά της πειρατείας. O OTE διαθέτει μακράν το μεγαλύτερο δίκτυο και έως το τέλος του 2025, στοχεύει να φέρει το FTTH σε περίπου 2,1 εκατομμύρια νοικοκυριά κι επιχειρήσεις και σε περίπου 3,5 εκατομμύρια μέχρι το 2030, σε συνέχεια της συμφωνίας για το UFBB. Στην κινητή επεκτείνει περαιτέρω την κάλυψη του 5G Stand-Alone (SA), διατηρώντας το ξεκάθαρο προβάδισμά του στα δίκτυα κινητής. Η ανάπτυξη στην κινητή ενισχύεται από την ισχυρή πελατειακή βάση και τις πρωτοβουλίες για τη μετάβαση των πελατών σε υπηρεσίες υψηλότερης αξίας, ενώ και στα συμβόλαια συνεχίζεται η θετική δυναμική. Στον τομέα ICT, ο ΟΤΕ συνεχίζει να επωφελείται από την αυξανόμενη ψηφιακοποίηση της χώρας, ενώ στις υπηρεσίες χονδρικής, παρά τις προκλήσεις, οι συμφωνίες χονδρικής FTTH διευκολύνουν τη μετάβαση σε υπηρεσίες οπτικών ινών και την αξιοποίηση των επενδύσεων. Με δέσμευση για παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, κορυφαία δίκτυα και έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό με χρήση τεχνητής νοημοσύνης, ο ΟΤΕ συνεχίζει να δημιουργεί αξία για τους πελάτες του και την οικονομία.

Στόχοι 2025

Μετά την πώληση της TELEKOM ROMANIA MOBILE (TKRM), η εταιρεία αναπροσάρμοσε τους στόχους της για το 2025, ώστε να αντικατοπτρίζουν προβλέψεις μόνο για την Ελλάδα:

- Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (FCF): Ο ΟΤΕ αναμένει για το 2025 ελεύθερες ταμειακές ροές ύψους €530 εκατ. περίπου

- Επενδύσεις (CAPEX): Οι επενδύσεις για το 2025 αναμένονται περίπου στα €600 εκατ. καθώς η Εταιρεία συνεχίζει την ανάπτυξη της υποδομής FTTH και την αύξηση της κάλυψης του δικτύου 5G Stand Alone (SA) στο οποίο βασίζεται η υπηρεσία Fixed Wireless Access (FWA).

- Προσαρμοσμένο EBITDA (AL): O OTE εκτιμά ότι το EBITDA θα αυξηθεί κατά περίπου 2%, καθώς αναμένει ισχυρές επιδόσεις στις κύριες υπηρεσίες (κινητή, ευρυζωνικές υπηρεσίες και τηλεόραση), σε συνδυασμό με αποτελεσματική διαχείριση του κόστους σε διάφορους τομείς.

Αμοιβές προς τους μετόχους για το 2025

Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2025 έχει οριστεί σε €451 εκατ. και επιμερίζεται σε μέρισμα αξίας €298 εκατ. και σε Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών ύψους €153 εκατ. περίπου. Το ποσό αυτό προσδιορίστηκε αρχικά με βάση τις αναμενόμενες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές (Free Cash Flow) ύψους περίπου €460 εκατ. για το έτος, συμπεριλαμβανομένου του εκτιμώμενου ταμειακού ελλείμματος της TELEKOM ROMANIA MOBILE (TKRM), καθώς η δραστηριότητα παρέμενε μέρος του Ομίλου. Η Αμοιβή προς τους Μετόχους για το 2025 ύψους περίπου €451 εκατ. αντιστοιχεί στο 98% περίπου των αρχικά αναμενόμενων ελεύθερων ταμειακών ροών για το 2025. Το μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε €0,7216, ενώ το τελικό μέρισμα ύψους €0,7415 ανά μετοχή—προσαυξημένο με το ποσό που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές κατά την ημερομηνία αποκοπής του μερίσματος—καταβλήθηκε στις 9 Ιουλίου 2025. Το Πρόγραμμα Απόκτησης Ιδίων Μετοχών για το 2025 είναι σε εξέλιξη και μέχρι σήμερα, ο ΟΤΕ έχει προβεί σε επαναγορά ιδίων μετοχών ύψους €128 εκατ.

Σε συνέχεια πώλησης της TKRM την 1η Οκτωβρίου 2025, ο ΟΤΕ προσάρμοσε τις αμοιβές προς τους Μετόχους, ώστε να αντανακλούν τον πραγματικό αντίκτυπο στις ετήσιες Ελεύθερες Ταμειακές Ροές. Κατόπιν ολοκλήρωσης της πώλησης, ο ΟΤΕ θα διανείμει €40 εκατ. στους μετόχους ως έκτακτο μέρισμα, που αντιστοιχεί σε €0,10 ανά μετοχή. Το έκτακτο μέρισμα θα προσαυξηθεί αναλόγως για τις ίδιες μετοχές που θα κατέχει η Εταιρεία κατά την ημερομηνία αποκοπής και οι οποίες δεν δικαιούνται μερίσματα. Η καταβολή του έκτακτου μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του Ομίλου ΟΤΕ εδώ.

