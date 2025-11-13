Στην Ελλάδα, όταν μιλάμε για ηλεκτρονικό εμπόριο, μέχρι πρόσφατα αναφερόμασταν στο B2C (Business to Consumer), δηλαδή τις ηλεκτρονικές πωλήσεις προς τον τελικό καταναλωτή: τα γνωστά e-shops. Όμως, ένα μεγάλο μέρος της πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας βρίσκεται στο B2B (Business to Business), δηλαδή στις συναλλαγές από επιχείρηση προς επιχείρηση: χονδρική, εφοδιαστικές αλυσίδες, συνεργασίες παραγωγών-προμηθευτών-καταστημάτων.

Με απλά λόγια B2C είναι: η εταιρεία πουλάει στον πελάτη (καταναλωτή) και B2B: η εταιρεία πουλάει σε άλλες επιχειρήσεις. Όπως εκτιμά η διευθύνουσα σύμβουλος της Generation Y, Εύη Μπουκώρου-Γεωργουδά, το B2B eCommerce συχνά παρερμηνεύεται ως μια απλή online φόρμα παραγγελίας. Στην πραγματικότητα, αποτελεί την ψηφιακή υποδομή που εκτελεί την εμπορική στρατηγική μιας εταιρείας, με συνέπεια και ακρίβεια, σε πραγματικό χρόνο. Δεν είναι ένα e-shop για επαγγελματίες. Πρόκειται για ένα σύστημα όπου κάθε συνεργάτης βλέπει τις δικές του τιμές, ισχύουν τα δικά του πιστωτικά όρια, εμφανίζονται οι δικές του συμφωνίες και διαθεσιμότητες και οι παραγγελίες ακολουθούν ροές έγκρισης και εμπορικούς κανόνες που έχει ορίσει η επιχείρηση.

Πώς λειτουργεί στην πράξη

Σύμφωνα με παραδείγματα της GY στην πράξη λειτουργεί ως εξής:

- Παράδειγμα 1: Κτηνιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα: Κτηνίατροι, κλινικές και pet shop μπαίνουν με προσωπικούς κωδικούς και βλέπουν τις δικές τους συμφωνημένες τιμές, την πραγματική διαθεσιμότητα και κάνουν παραγγελίες χωρίς τηλεφωνήματα, email και αναμονή.

- Παράδειγμα 2: Χονδρική μόδας: Καταστήματα λιανικής και e-shops καταχωρούν αρχικές και επαναληπτικές παραγγελίες σε ένα περιβάλλον πλήρως προσαρμοσμένο στις συμφωνίες που έχουν με τον προμηθευτή.

- Παράδειγμα 3: Βιομηχανία & εξοπλισμός: Βιομηχανικές εταιρείες, προμηθευτές θέρμανσης, φαρμακαποθήκες και εταιρείες προϊόντων κήπου οργανώνουν όλη τη λειτουργία τους ψηφιακά. Το B2B εξασφαλίζει ότι η εμπορική πολιτική εφαρμόζεται σταθερά, ανεξάρτητα από ανθρώπους ή προσωπικές μνήμες.

Τα τέσσερα βασικά οφέλη

1. Ταχύτητα και ομαλή ροή παραγγελιών: Ο συνεργάτης παραγγέλνει οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς αναμονή ή διευκρινίσεις. Ο κύκλος πώλησης γίνεται πιο σύντομος.

2. Μείωση λαθών και παρερμηνειών: Οι κανόνες τιμών, πίστωσης και αποθεμάτων εφαρμόζονται αυτόματα. Τα λάθη μειώνονται και το after-sales ανακουφίζεται.

3. Διαφάνεια και έλεγχος: Όλες οι κινήσεις καταγράφονται. Η διοίκηση έχει εικόνα πραγματικού χρόνου. Οι συνεργασίες στηρίζονται σε δεδομένα, όχι σε διαπροσωπικές συνεννοήσεις.

4. Οργάνωση και ποιοτική εμπειρία συνεργατών: Ο συνεργάτης βλέπει καθαρά τι ισχύει για εκείνον: τιμές, υπόλοιπα, ιστορικό. Η σχέση γίνεται πιο επαγγελματική και σταθερή.

Γιατί η σύνδεση με ERP, CRM και WMS είναι κρίσιμη

Το B2B δεν λειτουργεί μόνο του. Πρέπει να επικοινωνεί με ERP (τιμολόγηση, αποθέματα, διαθεσιμότητα), CRM (ιστορικό, στρατηγική σχέσεων, ανάγκες συνεργατών) και WMS (ροές αποθήκης και παραδόσεις). Όσο πιο οργανωμένα είναι αυτά τα δεδομένα, τόσο πιο ομαλή είναι η μετάβαση στο B2B. Συχνά, το B2B γίνεται η ευκαιρία για να μπει τάξη στη δομή και στην εμπορική πληροφορία της επιχείρησης.

Οι σύγχρονες πλατφόρμες εξελίσσονται πλέον σε εμπορικά οικοσυστήματα. Προσωποποιημένα περιβάλλοντα συνεργατών, self-service χωρίς μεσολάβηση, ενοποιημένα δεδομένα και αυτοματοποιημένες ροές και ενσωμάτωση AI για έξυπνες προτάσεις και υποστήριξη. Το κρίσιμο δεν είναι η πλατφόρμα, αλλά το πόσο πιστά εφαρμόζει την εμπορική πολιτική της επιχείρησης.

Συμπερασματικά, το B2B eCommerce δεν είναι τεχνολογία, αλλά είναι τρόπος οργάνωσης, σταθερότητας και ανάπτυξης που κάνει την επιχείρηση πιο γρήγορη, πιο αξιόπιστη και πιο επαγγελματική. Όπως επισημαίνει η GY, για τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτή η μετάβαση δεν είναι απλώς μια επιλογή, είναι το επόμενο βήμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

