Η xAI του Μασκ θα κατασκευάσει κέντρο δεδομένων 500 μεγαβάτ στη Σαουδική Αραβία

Ο Ίλον Μασκ δήλωσε ότι η εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης xAI σχεδιάζει να αναπτύξει ένα κέντρο δεδομένων 500 μεγαβάτ στη Σαουδική Αραβία, σε συνεργασία με την κρατική επιχείρηση τεχνητής νοημοσύνης Humain, η οποία θα βασίζεται σε τσιπ της Nvidia.
Ο Μασκ ανακοίνωσε τα σχέδια την Τετάρτη μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Nvidia, Γιένσεν Χουάνγκ, σε ένα επενδυτικό φόρουμ ΗΠΑ-Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσινγκτον. Οι δύο άνδρες μίλησαν πριν από τις ομιλίες του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και του πρίγκιπα Μοχάμεν μπιν Σαλμάν στην εκδήλωση.
Ο Μασκ έχει επενδύσει κεφάλαια στην xAI, την τελευταία του επιχείρηση, μετά από μια πικρή διαμάχη με την OpenAI, την οποία βοήθησε να ιδρύσει. Η εταιρεία του Μασκ, η οποία κατασκεύασε το chatbot Grok, βρίσκεται από τότε σε ανταγωνισμό με την OpenAI και την Anthropic για την ανάπτυξη μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης και την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων.
