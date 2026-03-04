Η ελβετική αεροπορική εταιρεία Swiss International Airlines ανακοίνωσε σήμερα πως θα πραγματοποιήσει αύριο μία πτήση με ένα Airbus A340 από το Ομάν, προκειμένου να βοηθήσει εγκλωβισμένους ταξιδιώτες να επιστρέψουν στην Ελβετία, ενώ μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Η Swiss, που είναι θυγατρική της Lufthansa, δήλωσε πως οι επιβαίνοντες στην πτήση θα είναι πολίτες που διαθέτουν εισιτήριο του ελβετικού αερομεταφορέα και δεν μπορούν να πετάξουν στη Ζυρίχη εξαιτίας της σύρραξης, όπως και Ελβετοί υπήκοοι που έχουν καταχωρήσει τον τόπο διαμονής τους στο Ομάν με τις ελβετικές αρχές.

«Συγκεκριμένα, αυτό το μέτρο σκοπεύει να δώσει σε Ελβετούς υπηκόους μια ευκαιρία να επιστρέψουν στην πατρίδα τους», τόνισε η Swiss.

Βάσει των τελευταίων εκτιμήσεων του υπουργείου Εξωτερικών της Ελβετίας, περίπου 5000 Ελβετοί πολίτες που ταξίδευαν στην περιοχή εγκλωβίστηκαν εκεί λόγω των εχθροπραξιών, με περισσότερους από 500 στο Ομάν.

Ένας εκπρόσωπος Τύπου της Swiss είπε πως περίπου 200 θέσεις θα είναι διαθέσιμες για επιβάτες στην ειδική πτήση που αναχωρεί από το Μουσκάτ για τη Ζυρίχη αύριο το πρωί, σημειώνοντας πως η εταιρεία δεν μπορεί προς το παρόν να σχολιάσει εάν θα ακολουθήσουν επιπρόσθετες πτήσεις.

Ο αερομεταφορέας ανέφερε πως αν και η πτήση πραγματοποιείται σε συντονισμό με το υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας, δεν πρόκειται για μια επιδοτούμενη εκκένωση, αλλά μια ανεξάρτητη επιχείρηση της ελβετικής αεροπορικής εταιρείας.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

