Ο Όμιλος Indotek αυξάνει την παρουσία του στην Ελλάδα με την απόκτηση τριών εμπορικών κέντρων

Ο Όμιλος Indotek, ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, ανακοινώνει την απόκτηση τριών εμπορικών κέντρων στην Ελλάδα.

Όπως ανακοινώθηκε, αυτή η αγοραπωλησία επιβεβαιώνει τη στρατηγική ανάπτυξη της Indotek στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη δέσμευσή της για τη δημιουργία βιώσιμης αξίας μέσω της ενεργού διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.

«Αυτή η εξαγορά σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Όμιλο Indotek, όχι μόνο αυξάνοντας περαιτέρω την παρουσία μας στην ευρωπαϊκή αγορά λιανικής και επεκτείνοντας τη δέσμευσή μας στον κλάδο, αλλά και ενισχύοντας τη θέση μας σε μια βασική αγορά της Νότιας Ευρώπης, την Ελλάδα», δήλωσε ο κ. Philip Wood, Διευθύνων Σύμβουλος Διεθνών Συναλλαγών και Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων του Ομίλου Indotek.

«Παράλληλα με τις επιδιώξεις μας στο λιανικό εμπόριο, ο Όμιλος Indotek αξιολογεί επίσης ενεργά τις ευκαιρίες για επέκταση στον τομέα της φιλοξενίας στην Ελλάδα. Η εταιρεία διαθέτει ήδη ένα ξενοδοχείο στην Αθήνα που βρίσκεται υπό ανακαίνιση την τρέχουσα περίοδο και επιθυμούμε να προσθέσουμε περισσότερες από αυτές τις επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό μας για να ευθυγραμμιστούμε με τη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή μας στρατηγική», πρόσθεσε.

Η αλυσίδα Σκλαβενίτης, ο κυρίαρχος παίκτης στην αγορά των σούπερ-μάρκετ στην Ελλάδα, είναι παρόν και στα τρία εμπορικά κέντρα, τα οποία φιλοξενούν συνολικά 67 καταστήματα προσφέροντας μια μεγάλη ποικιλία αγορών προσαρμοσμένων στις τοπικές καταναλωτικές απαιτήσεις. Τα εμπορικά κέντρα περιλαμβάνουν τόσο διεθνείς όσο και τοπικές μάρκες στους ενοικιαζόμενους χώρους τους, όπως π.χ. Marks & Spencer, Sinsay, Pepco, και Intersport.

Η στρατηγική τοποθεσία, η υψηλή επισκεψιμότητα καθώς και η ισχυρή σύνθεση των μαρκών που ενοικιάζουν τους χώρους των κέντρων ευθυγραμμίζονται με τη στρατηγική της Indotek για επενδύσεις ακινήτων που είναι ανθεκτικές αλλά και έχουν υψηλές αποδόσεις, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Γεροπάντα, Country Head για τις αγορές της Ελλάδας και Κύπρου της Indotek: «Αυτή η εξαγορά υπογραμμίζει την αφοσίωση του Ομίλου μας στην ενίσχυση της παρουσίας μας και στην επέκτασή μας στην ελληνική αγορά, συμβάλλοντας στη στρατηγική μας ανάπτυξη και την επίτευξη μακροπρόθεσμων στόχων. Συνεχίζουμε να αναζητούμε ενεργά συναλλαγές με επίκεντρο την αξία και την απόδοση σε όλους τους τομείς του real estate, ώστε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Ελλάδα».

O Όμιλος Indotek εστιάζει στην περαιτέρω δραστηριοποίηση στην Ελλάδα και σε άλλες αγορές της Νότιας Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων της Ιταλίας και της Ισπανίας.

Η εταιρεία αναζητά ενεργά ευκαιρίες για τη δημιουργία υπεραξιών μέσω στρατηγικών εξαγορών, πρακτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων και βιώσιμης επαναξιοποίησης, συμβάλλοντας στην ανθεκτικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς λιανικής, καταλήγει η ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

