Η Jumbo εξαγόρασε εμπορικό κέντρο από τη Eurobank έναντι 10,8 εκατ. ευρώ

Η Jumbo ανακοίνωσε ότι την 24.10.2025 σύνηψε Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement) με την Eurobank για την απόκτηση του 100% της θυγατρικής εταιρίας αυτής, την «Herald Ελλάς 2», ιδιοκτήτριας του εμπορικού κέντρου VESO MARE επί στης Ακτής Δυμαιών στην Πάτρα, στο οποίο, η Jumbo διατηρεί ήδη κατάστημα.
Το τίμημα της συναλλαγής ανήλθε στο ποσό των 10.825.621 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε τοις μετρητοίς από ταμειακά διαθέσιμα της Jumbo.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Jumbo κατέστη μοναδική μέτοχος της Herald Ελλάς 2, έχουσα το σύνολο (100%) των δικαιωμάτων ψήφου αυτής, τα οποία ενσωματώνονται σε 196.036.762 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής 0,04 ευρώ έκαστη.
