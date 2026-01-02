Στη Δικαιοσύνη κατά της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ για την αναστολής των εργασιών κατασκευής του υπεράκτιου αιολικού πάρκου, ύψους 5 δισ. δολαρίων, που αναπτύσσει στα βορειοανατολικά παράλια των ΗΠΑ, προσέφυγε η δανέζικη εταιρεία Ørsted.

Η μεγαλύτερη εταιρεία ανάπτυξης υπεράκτιων αιολικών πάρκων στην Ευρώπη κατέθεσε την Πέμπτη προσφυγή κατά της απόφασης του Λευκού Οίκου -που ελήφθη πριν από 10 ημέρες- να ανασταλεί τη μίσθωση (lease) για το έργο Revolution Wind, στο πλαίσιο της απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να σταματήσει την κατασκευή όλων των σχετικών έργων.

Το αίτημα για προσωρινή διαταγή είναι το τελευταίο επεισόδιο στην κλιμακούμενη νομική διαμάχη που έχει ξεσπάσει μεταξύ εταιρειών ΑΠΕ και του Ντόναλντ Τραμπ, η κυβέρνηση του οποίου επιχειρεί να μπλοκάρει μεγάλα υπεράκτια αιολικά έργα μετά την επανεκλογή του.

Ο Τραμπ, ένθερμος υποστηρικτής της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων, αντιτίθεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας -και ειδικά στην αιολική- ισχυριζόμενος ότι οι ανεμογεννήτριες είναι άσχημες, κοστοβόρες και αναποτελεσματικές.

Στις 22 Δεκεμβρίου, το υπουργείο Εσωτερικών ανέστειλε τις μισθώσεις για πέντε μεγάλα υπεράκτια αιολικά έργα που βρίσκονται υπό κατασκευή σε αμερικανικά ύδατα, επικαλούμενο αόριστους «κινδύνους για την εθνική ασφάλεια».

Σε κοινή ανακοίνωσή της η Ørsted και ο εταίρος της στο project Revolution Wind, Skyborn Renewables, υποστηρίζουν ότι η απόφαση παραβιάζει την ισχύουσα νομοθεσία.

«Η δικαστική προσφυγή είναι αναγκαίο βήμα για να προστατευθούν τα δικαιώματα του έργου» και να αποφευχθεί «ουσιώδης ζημία» αν παραμείνει σε ισχύ η εντολή αναστολής, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Το Revolution Wind εξασφάλισε όλες τις απαιτούμενες ομοσπονδιακές και πολιτειακές άδειες το 2023, μετά από εκτεταμένες διαδικασίες ελέγχου που ξεκίνησαν πριν από περισσότερα από εννέα χρόνια», τονίζουν οι δύο εταιρείες.

Η νέα κίνηση έρχεται μήνες μετά την εντολή «stop-work» που είχε εκδώσει η κυβέρνηση Τραμπ τον Αύγουστο για το έργο Revolution Wind, επικαλούμενη την ανάγκη να «αντιμετωπιστούν ανησυχίες σχετικά με την προστασία συμφερόντων εθνικής ασφάλειας».

Το πάγωμα των εργασιών προκάλεσε σοκ στον κλάδο και βύθισε την κεφαλαιοποίηση της Ørsted -η οποία ανήκει εν μέρει στο δανέζικο κράτος- σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Ο Λευκός Οίκος δεν έδωσε λεπτομέρειες για τα φερόμενα ζητήματα εθνικής ασφάλειας που εγείρει το έργο και, εβδομάδες αργότερα, ομοσπονδιακός δικαστής επέτρεψε στην Ørsted να επανεκκινήσει τις εργασίες.

Τότε, ο γερουσιαστής του Ρόουντ Άιλαντ, Σέλντον Γουάιτχαους, κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων της Γερουσίας, δήλωσε: «Αν το σχέδιο του Τραμπ είναι να ανεβάσει τους λογαριασμούς ενέργειας των οικογενειών, να κόψει αμερικανικές δουλειές, να εντείνει την κλιματική αλλαγή και να επιταχύνει τη Μεγάλη Κρίση Κλιματικής Ασφάλισης, τότε τα πάει περίφημα με την ολομέτωπη επίθεσή του στην αμερικανική υπεράκτια αιολική ενέργεια».

Η κατασκευή του έργου έχει φτάσει πλέον σχεδόν στο 90% και το αιολικό πάρκο επρόκειτο να αρχίσει να παρέχει «αξιόπιστη, προσιτή ενέργεια» σε αμερικανικά νοικοκυριά το 2026. Η Ørsted ανέφερε ότι έχει ήδη εγκαταστήσει όλες τις υπεράκτιες βάσεις και 58 από τις 65 ανεμογεννήτριες του έργου.

Η μετοχή της Ørsted, που είχε υποχωρήσει επιπλέον 12% μετά την ανακοίνωση της 22ας Δεκεμβρίου, ενισχύθηκε σχεδόν κατά 4% την Παρασκευή μετά την είδηση για την προσφυγή.

