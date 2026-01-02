Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση ΟΤΕ - ΟΤΕ Ασφάλιση

Εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης η συγχώνευση των ανωνύμων εταιρειών «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος ΑΕ» και «ΟΤΕ - Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης» με απορρόφηση της δεύτερης εταιρείας από την πρώτη.
Υπενθυμίζεται ότι η συγχώνευση έχει εγκριθεί από τα αρμόδια όργανα του ΟΤΕ, όπως το διοικητικό συμβούλιο, εντάσσοντας τις δραστηριότητες της δεύτερης στην πρώτη, στο πλαίσιο ενοποίησης και απλοποίησης της δομής του ομίλου, και η τελική έγκριση αφορά στην ολοκλήρωση των διαδικασιών καθώς διαγράφεται από το ΓΕΜΗ η «ΟΤΕ - Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία Ασφαλιστικής Πρακτόρευσης», με διακριτικό τίτλο «ΟΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΗ».
