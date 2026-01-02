Η Tesla χάνει για πρώτη φορά την παγκόσμια πρωτιά στα ηλεκτρικά οχήματα από την κινεζική BYD, καθώς οι ετήσιες πωλήσεις της υποχωρούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, εν μέσω εντεινόμενου ανταγωνισμού, καθώς και λόγω του τερματισμού των φορολογικών κινήτρων στις ΗΠΑ και της φθορά της εικόνας της εταιρείας, που επηρέασαν αρνητικά τη ζήτηση.

Ειδικότερα, την ώρα που οι παγκόσμιες πωλήσεις ηλεκτρικών οχημάτων αυξήθηκαν κατά 28% το περασμένο έτος, η BYD ξεπέρασε την Tesla για πρώτη φορά σε ετήσια βάση, χάρη και στην ισχυρή της ανάπτυξη στην Ευρώπη, όπου διευρύνει το προβάδισμά της έναντι της αμερικανικής εταιρείας.

Τα ετήσια στοιχεία παραδόσεων εγείρουν ερωτήματα για το κατά πόσο η Tesla μπορεί να σταθεροποιήσει τον βασικό της κλάδο, μετά από δύο συνεχόμενα έτη πτώσης πωλήσεων, την ώρα που στρέφεται σε πιο «μελλοντικά» εγχειρήματα, όπως η ρομποτική και τα αυτόνομα οχήματα, για να στηρίξει την υψηλή της αποτίμηση.

Η μετοχή της Tesla κινούνταν οριακά ανοδικά στις πρώτες συναλλαγές.

«Η αγορά παραμένει επικεντρωμένη στο robotaxi, όπου η Tesla δοκιμάζει το Cybercab στο Όστιν», δήλωσε ο Σεθ Γκόλντσταϊν, ανώτερος αναλυτής μετοχών στη Morningstar.

«Αν οι παραδόσεις δεν υποχωρήσουν σημαντικά τα επόμενα τρίμηνα, εκτιμώ ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από το robotaxi θα συνεχίσει να στηρίζει τη μετοχή», πρόσθεσε.

Τα στοιχεία του τέταρτου τριμήνου έρχονται μετά την ενίσχυση των παραδόσεων στο τρίτο τρίμηνο, καθώς οι καταναλωτές έσπευσαν να προλάβουν τα φορολογικά κίνητρα για ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ πριν από τη λήξη τους στα τέλη Σεπτεμβρίου, ακολουθούμενη από πιο απότομη επιβράδυνση.

Η ζήτηση για ηλεκτρικά οχήματα στις ΗΠΑ έχει εξασθενήσει από τα τέλη Σεπτεμβρίου, όταν η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τερμάτισε τις ομοσπονδιακές φορολογικές εκπτώσεις ύψους 7.500 δολαρίων.

Η Tesla ανακοίνωσε ότι παρέδωσε 418.227 οχήματα το τρίμηνο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου, σημειώνοντας πτώση 15,6% σε σύγκριση με τα 495.570 οχήματα ένα χρόνο νωρίτερα. Οι αναλυτές ανέμεναν 434.487 οχήματα ή πτώση 12,3%, σύμφωνα με τη Visible Alpha.

Σε ετήσια βάση, η Tesla παρέδωσε 1,64 εκατ. οχήματα, έναντι 1,79 εκατ. το 2024. Οι αναλυτές που συμμετείχαν σε έρευνα της Visible Alpha ανέμεναν οι παραδόσεις θα κυμανθούν περίπου στα 1,65 εκατ. οχήματα, επιβεβαιώνοντας τη δεύτερη συνεχόμενη ετήσια μείωση των πωλήσεων της εταιρείας.

Εντείνεται ο ανταγωνισμός Βόρειας Αμερικής-Ευρώπης

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η Tesla βρέθηκε το 2025 υπό έντονη πίεση στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη, όπου ο ανταγωνισμός εντάθηκε, ενώ η εταιρεία αντιμετώπισε και πλήγμα στην εικόνα της λόγω της πολιτικής ρητορικής του διευθύνοντος συμβούλου της, Ίλον Μασκ.

Ο αυξανόμενος ανταγωνισμός από κινεζικές εταιρείες, καθώς και από ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες όπως η Volkswagen και η BMW, επιβάρυνε τη δυναμική των πωλήσεων της Tesla.

Η BYD ανακοίνωσε ότι οι πωλήσεις της εκτός Κίνας ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό 1 εκατ. οχήματα το 2025, σημειώνοντας αύξηση περίπου 150% σε σχέση με το 2024. Η εταιρεία έχει δηλώσει ότι στοχεύει να πουλήσει έως και 1,6 εκατ. οχήματα εκτός Κίνας το 2026, χωρίς ωστόσο να έχει γνωστοποιήσει τον συνολικό στόχο πωλήσεων.

Τον Οκτώβριο, η Tesla λάνσαρε τις πιο «απλές» εκδόσεις Standard των μοντέλων Model Y και Model 3, με τιμή περίπου 5.000 δολάρια χαμηλότερη από τις προηγούμενες βασικές εκδόσεις, σε μια προσπάθεια να διατηρήσει τους όγκους πωλήσεων μετά τον τερματισμό των φορολογικών κινήτρων και να προσελκύσει Ευρωπαίους καταναλωτές που αναζητούν φθηνότερες επιλογές.

Η κίνηση αυτή απογοήτευσε ορισμένους επενδυτές, οι οποίοι ανέμεναν μεγαλύτερες μειώσεις τιμών ή την παρουσίαση ενός ουσιαστικά νέου πιο μαζικού μοντέλου.

Παρά τη μείωση των παραδόσεων οχημάτων, η μετοχή της Tesla κατέγραψε άνοδο περίπου 11,4% το 2025, ενισχύοντας την προσωπική περιουσία του Μασκ.



