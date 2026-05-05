Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση του ολοκληρωμένου σχεδίου της ΓΑΙΑΟΣΕ, εταιρείας μέλους του Υπερταμείου/Growthfund, για την αποκατάσταση και αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού της Πελοποννήσου, ενός από τα σημαντικότερα ιστορικά σιδηροδρομικά κτίρια της χώρας.

Η στρατηγική της εταιρείας βασίζεται σε τρεις διακριτούς αλλά αλληλένδετους άξονες δράσης, οι οποίοι συνθέτουν ένα ενιαίο πλαίσιο προστασίας, αποκατάστασης και μελλοντικής αξιοποίησης του μνημειακού κτιρίου και του ευρύτερου χώρου του.

1ος Άξονας: Άμεσα μέτρα προστασίας

Στις αρχές του 2026 ολοκληρώθηκε με επιτυχία η υλοποίηση όλων των εργασιών άμεσων μέτρων προστασίας του ιστορικού κτιρίου, κατόπιν σχετικών εγκρίσεων των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού.

Οι παρεμβάσεις εστίασαν στην άμεση προστασία και διασφάλιση της δομικής και λειτουργικής ακεραιότητας του σταθμού, θέτοντας τις βάσεις για την επόμενη φάση της συνολικής του αναβάθμισης.

2ος Άξονας: Συνολική αποκατάσταση κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου

Στις 27 Απριλίου 2026 εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΑΙΑΟΣΕ η κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκπόνηση σειράς εξειδικευμένων μελετών, οι οποίες περιλαμβάνουν:

1. Ειδική Αρχιτεκτονική Μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου.

2. Στατική Μελέτη ενίσχυσης κτιρίου – αποκατάστασης βλαβών και νέων κατασκευών.

3. Ηλεκτρομηχανολογική Μελέτη κτιρίου και περιβάλλοντος χώρου.

4. Μελέτη φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου.

Οι μελέτες προγραμματίζεται να υποβληθούν προς έγκριση στο Υπουργείο Πολιτισμού εντός του έτους, σηματοδοτώντας την επόμενη φάση ωρίμανσης του έργου.

3ος Άξονας: Αξιοποίηση κτιρίου και ευρύτερης περιοχής

Η ΓΑΙΑΟΣΕ δημοσίευσε τον Φεβρουάριο του 2026 «Πρόσκληση Εκδήλωσης Μη Δεσμευτικού Ενδιαφέροντος» για την αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Πελοποννήσου.

Στόχος είναι η ανάπτυξη ενός πόλου πολιτισμού και συνοδών χρήσεων με σεβασμό στην ιστορική και αρχιτεκτονική ταυτότητα του κτιρίου.

Η διαδικασία αποσκοπεί στη συλλογή προτάσεων και στην εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος για τη μακροχρόνια αξιοποίηση του Σταθμού, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 12η Ιουνίου 2026.

Στρατηγική σημασία του έργου

Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου αποτελεί ένα εμβληματικό κτίριο εξαιρετικής αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως έργο τέχνης και προστατεύεται από την πολιτιστική νομοθεσία.

Η αποκατάσταση και λειτουργική επανένταξή του στον αστικό ιστό της Αθήνας εντάσσεται στη συνολική στρατηγική της ΓΑΙΑΟΣΕ για την ανάδειξη της σιδηροδρομικής κληρονομιάς της χώρας και τη μετατροπή της σε μοχλό πολιτιστικής, αστικής και οικονομικής ανάπτυξης.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΑΙΑΟΣΕ, Παναγιώτης Μπαλωμένος, δήλωσε:

«Ο Σιδηροδρομικός Σταθμός Πελοποννήσου αποτελεί ένα μοναδικό ιστορικό και αρχιτεκτονικό τοπόσημο για την Αθήνα. Μεθοδικά και με απόλυτο σεβασμό στην ιστορική του ταυτότητα, προχωρούμε, εντός των χρονοδιαγραμμάτων, στην υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου που συνδυάζει την προστασία, την αποκατάσταση, και τη μελλοντική του αξιοποίηση. Στόχος μας είναι η επαναφορά του Σταθμού στη ζωή της πόλης, μετατρέποντάς τον σε έναν ζωντανό πυρήνα πολιτισμού και συνοδών ήπιων χρήσεων, προς όφελος των πολιτών, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ευρύτερη αστική ανάπτυξη».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.