Η Nova εμπλουτίζει την πλατφόρμα της με τα δύο νέα θεματικά μουσικά κανάλια

Η Nova και ο Όμιλος MAD, στο πλαίσιο της επιτυχημένης, πολυετούς συνεργασίας τους, ανακοινώνουν την ένταξη δύο νέων θεματικών μουσικών καναλιών, του MAD REWIND και του MAD VIBES, που θα προβάλλονται μέσω δορυφόρου και μέσω της πλατφόρμας ΕΟΝ.

Από σήμερα, όλοι οι συνδρομητές της Nova θα απολαμβάνουν τα δύο νέα, 24/7, θεματικά μουσικά κανάλια του Ομίλου MAD, σχεδιασμένα για διαφορετικές γενιές και μουσικά moods: το MAD REWIND σε ανάλυση HD (στη θέση 604 μέσω δορυφόρου και της πλατφόρμας ΕΟΝ με δυνατότητα catch-up 7 ημερών) και το MAD VIBES σε ανάλυση HD (στη θέση 603 μέσω δορυφόρου και της πλατφόρμας ΕΟΝ με δυνατότητα catch-up 7 ημερών) όποτε εκείνοι θέλουν και όπου και αν βρίσκονται.



Με το MAD REWIND και το MAD VIBES, δύο κανάλια με επιμελημένο 24ωρο μουσικό πρόγραμμα, ειδικά σχεδιασμένη εικαστική/on-air ταυτότητα και θεματικές ενότητες μέσα στη χρονιά, προσφέροντας μια σταθερή, premium τηλεοπτική μουσική εμπειρία, η Nova προσφέρει ακόμα περισσότερες επιλογές στους συνδρομητές της, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στα μεγαλύτερα ελεύθερα ελληνικά και διεθνή κανάλια μέσω της πλατφόρμας EON.

Το MAD REWIND, με moto «Το απόλυτο μουσικό ταξίδι στο χρόνο, ξεκινά εδώ!» είναι ένα θεματικό μουσικό κανάλι αφιερωμένο στα πιο εμβληματικά διεθνή και ελληνικά hits από τις δεκαετίες του 1980, 1990, 2000 και 2010. Με έμφαση στη διαχρονική αναγνωρισιμότητα και τη συναισθηματική σύνδεση με τη μουσική, το κανάλι προσφέρει ένα 24ωρο μουσικό flow που συνδυάζει νοσταλγία, ενέργεια και σύγχρονη αισθητική. Το περιεχόμενο περιλαμβάνει official music videos, remastered visuals, θεματικές ζώνες ανά δεκαετία, Artist Tributes και Charts, με αναλογία 80% διεθνές και 20% ελληνικό ρεπερτόριο. Το MAD REWIND απευθύνεται κυρίως σε άνδρες και γυναίκες ηλικίας 35–44 και 45–54, ενώ λειτουργεί και ως σημείο ανακάλυψης διαχρονικής μουσικής για νεότερα κοινά. Το MAD VIBES έχοντας ως σύνθημα «Ζήσε τη μουσική του τώρα, τώρα!», είναι ένα μοντέρνο μουσικό κανάλι αφιερωμένο στο σημερινό mainstream ήχο, συνδυάζοντας τα πιο δυνατά current hits με αγαπημένα recurrent tracks της τελευταίας δεκαετίας. Σχεδιασμένο για να παραμένει φρέσκο και επίκαιρο, το MAD VIBES αποτυπώνει τον παλμό της σύγχρονης pop κουλτούρας και προσφέρει το κατάλληλο soundtrack για κάθε στιγμή. Το πρόγραμμα βασίζεται σε weekly updated music mixers και curated μουσικές ζώνες που κινούνται ανάμεσα σε dance-pop, electro-pop, R&B-infused pop, pop-rock και indie-pop, με δυνατότητα ενσωμάτωσης localized περιεχομένου. Κύριο target group είναι άνδρες και γυναίκες ηλικίας 25–34 και 35–44.

Πηγή: skai.gr

