Οι μετοχές του πρώην κινεζικού κολοσσού του real estate Evergrande, διαγράφηκαν από το χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ τη Δευτέρα, μετά από περισσότερα από δεκαπέντε χρόνια διαπραγμάτευσης.

Αυτό σηματοδοτεί ένα θλιβερό ορόσημο για την εταιρεία που κάποτε ήταν η μεγαλύτερη εταιρεία real estate της Κίνας, με χρηματιστηριακή αξία άνω των 50 δισ. δολαρίων, σημειώνει το BBC.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η διαγραφή από το χρηματιστήριο ήταν τόσο αναπόφευκτη όσο και οριστική.

«Μόλις διαγραφεί από το χρηματιστήριο, δεν υπάρχει επιστροφή», λέει ο Dan Wang, διευθυντής της Eurasia Group, εταιρείας συμβούλων στην Κίνα.

Η Evergrande είναι γνωστή για τον ρόλο της στη στεγαστική κρίση που εδώ και χρόνια βαραίνει τη δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Τι συνέβη στην Evergrande

Μόλις πριν από λίγα χρόνια, ο Όμιλος Evergrande ήταν ένα λαμπρό παράδειγμα του οικονομικού θαύματος της Κίνας.

Ο ιδρυτής και πρόεδρος του, Hui Ka Yan, ξεκίνησε από ταπεινές καταβολές στην αγροτική Κίνα και το 2017 κατέκτησε την πρώτη θέση στη λίστα του Forbes με τους πλουσιότερους ανθρώπους της Ασίας.

Από τότε, η περιουσία του έχει μειωθεί από περίπου 45 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017 σε λιγότερο από ένα δισεκατομμύριο, με την πτώση του να είναι εξίσου θεαματική με αυτή της εταιρείας του.

Τον Μάρτιο του 2024, ο Hui τιμωρήθηκε με πρόστιμο 6,5 εκατομμυρίων δολαρίων και απαγόρευση δια βίου από την κεφαλαιαγορά της Κίνας, επειδή η εταιρεία του υπερεκτίμησε τα έσοδά της κατά 78 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι εκκαθαριστές εξετάζουν επίσης αν μπορούν να ανακτήσουν μετρητά για τους πιστωτές από την προσωπική περιουσία του Hui.

Τη στιγμή της κατάρρευσής της, η Evergrande είχε περίπου 1.300 έργα υπό ανάπτυξη σε 280 πόλεις σε όλη την Κίνα.

Το εκτεταμένο της δίκτυο, περιλάμβανε επίσης έναν κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων και την πιο επιτυχημένη ποδοσφαιρική ομάδα της Κίνας, την Guangzhou FC, η οποία αποβλήθηκε από το ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα νωρίτερα φέτος, αφού δεν κατάφερε να αποπληρώσει επαρκώς τα χρέη της.

Η Evergrande χτίστηκε με κεφάλαια 300 δισεκατομμυρίων από δανεισμό, κερδίζοντας τον τίτλο της πιο χρεωμένης εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων στον κόσμο.

Η κατάρρευση ξεκίνησε μετά την εισαγωγή νέων κανόνων από το Πεκίνο το 2020 για τον έλεγχο του ποσού που μπορούσαν να δανειστούν οι μεγάλες εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων.

Τα νέα μέτρα οδήγησαν την Evergrande να προσφέρει τα ακίνητά της με μεγάλες εκπτώσεις για να εξασφαλίσει την εισροή χρημάτων και να διατηρήσει την επιχείρηση σε λειτουργία.

Αγωνιζόμενη να ανταποκριθεί στις πληρωμές τόκων, η εταιρεία σύντομα αθέτησε ορισμένες από τις υποχρεώσεις της στο εξωτερικό.

Μετά από χρόνια νομικών διαμαχών, το Ανώτατο Δικαστήριο του Χονγκ Κονγκ διέταξε τη διάλυση της εταιρείας τον Ιανουάριο του 2024.

Οι μετοχές της Evergrande απειλούνταν με διαγραφή από το χρηματιστήριο από τότε που η διαπραγμάτευσή τους είχε ανασταλεί μετά την απόφαση του δικαστηρίου.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η κρίση που έπληξε την εταιρεία είχε διαγράψει περισσότερο από το 99% της χρηματιστηριακής της αξίας.

Η εντολή εκκαθάρισης εκδόθηκε αφού η εταιρεία δεν μπόρεσε να παρουσιάσει ένα εφαρμόσιμο σχέδιο για την αποπληρωμή των δισεκατομμυρίων δολαρίων των υποχρεώσεών της στο εξωτερικό.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, οι εκκαθαριστές αποκάλυψαν ότι τα χρέη της Evergrande ανέρχονται σήμερα σε 45 δισεκατομμύρια δολάρια και ότι μέχρι στιγμής έχει πουλήσει περιουσιακά στοιχεία αξίας μόλις 255 εκατομμυρίων δολαρίων. Επίσης, δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι μια πλήρης αναδιάρθρωση της επιχείρησης «θα αποδειχθεί ανέφικτη».

«Η διαγραφή από το χρηματιστήριο είναι σίγουρα συμβολική, αλλά αποτελεί ένα σημαντικό ορόσημο», τονίζει ο Wang.

Το μόνο που απομένει είναι ποιοι πιστωτές θα πληρωθούν και πόσα χρήματα θα λάβουν κατά τη διαδικασία πτώχευσης, λέει ο καθηγητής Shitong Qiao από το Πανεπιστήμιο Duke.

Η επόμενη ακροαματική διαδικασία για την εκκαθάριση αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο.

