Η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση για διεθνή σιδηροδρομικά ταξίδια από το Ηνωμένο Βασίλειο οδηγεί τη Eurostat να αλλάξει και η ίδια …επίπεδο και να προσθέσει στον στόλο της διώροφα τρένα.

Η σιδηροδρομική εταιρεία υπέγραψε συμφωνία ύψους 2 δισ. ευρώ με την Alstom για την προμήθεια τουλάχιστον 30 -έως και 50- διώροφων τρένων, χωρητικότητας άνω των 1.000 επιβατών έκαστο, τα οποία θα δρομολογηθούν στη γραμμή που διασχίζει τη σήραγγα της Μάγχης από το 2031.

Τα νέα τρένα Celestia, τα πρώτα υπερταχύτατα διώροφα που θα κυκλοφορήσουν στο βρετανικό σιδηροδρομικό δίκτυο, θα διαθέτουν περίπου 20% περισσότερες θέσεις από τα υπάρχοντα μεγάλα τρένα της εταιρείας.

Ο επιπλέον χώρος των νέων τρένων, εκτός από τις σκάλες, θα παρέχει επίσης χώρο για αναπηρικά αμαξίδια, ποδήλατα, επιπλέον χώρο για τα πόδια των επιβατών αλλά και «εκπλήξεις», όπως ανέφερε η εταιρεία.

H Eurostar, η οποία ελέγχεται από τη γαλλική σιδηροδρομική εταιρεία SNCF, σχεδιάζεται να κάνει βάση του στόλου της στο αμαξοστάσιο Temple Mills στο βορειοανατολικό Λονδίνο, το οποίο σκοπεύει να αναβαθμίσει επενδύοντας 80 εκατ. ευρώ δημιουργώντας ταυτόχρονα και 350 νέες θέσεις εργασίας.

Η συμφωνία υπεγράφη την ώρα που η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων και Οδών του Ηνωμένου Βασιλείου (ORR) ετοιμάζεται να λάβει μια κρίσιμη απόφαση για το αν η Eurostar θα πρέπει να παραχωρήσει χώρο στο αμαξοστάσιο Temple Mills σε ανταγωνίστρια εταιρεία.

Σημειώνεται ότι αρκετές διεθνείς σιδηροδρομικές εταιρείες -μεταξύ των οποίων η Virgin, η FS Italiane και η Gemini- έχουν υποβάλει προσφορές για τον συγκεκριμένο χώρο. Η Eurostar, ωστόσο, υποστηρίζει ότι κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό δεδομένων των δικών της σχεδίων επέκτασης.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η FS Italiane δεσμεύθηκε ότι, αν εξασφαλίσει την άδεια, οι δικές της διασυνοριακές υπηρεσίες θα σταματούν και στο Άσφορντ, στο Κεντ, έπειτα από παρότρυνση της κυβέρνησης προς τη ρυθμιστική αρχή να προτιμήσει προσφορές εταιρειών που θα προβλέπουν την επαναλειτουργία ανενεργών σταθμών υψηλής ταχύτητας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της Eurostar, Γκουεντολάιν Καζενάβ, δήλωσε ότι η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης της συμφωνίας με την Alstom δεν έχει σχέση με την απόφαση της ρυθμιστικής αρχής αλλά με τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη της εταιρείας μετά από χρόνια ύφεσης.

«Η υπογραφή αυτής της ιστορικής παραγγελίας σηματοδοτεί την απτή υλοποίηση της φιλόδοξης στρατηγικής ανάπτυξης της Eurostar: να φτάσουμε τα 30 εκατομμύρια επιβάτες επενδύοντας σε έναν ολοκαίνουριο στόλο. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι που φέρνουμε τα πρώτα διώροφα τρένα στη Βρετανία», ανέφερε η Καζενάβ.

Πρόσθεσε ότι η παραγγελία είχε δρομολογηθεί εδώ και καιρό και ότι η Βρετανία χρειάζεται να αυξήσει τη χωρητικότητα των διεθνών σιδηροδρομικών μεταφορών, ανεξάρτητα από την επικείμενη απόφαση για το αμαξοστάσιο.

«Προφανώς, για το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται για ορόσημο», είπε.

«Αλλά αν δούμε τη ζήτηση και τη δυναμική της αγοράς, αυτό που πραγματικά επιδιώκουμε είναι το Ηνωμένο Βασίλειο να βρει λύσεις για την επέκταση των βιώσιμων ταξιδιών μεταξύ Βρετανίας και ηπειρωτικής Ευρώπης. Χρειάζονται ιδιωτικές επενδύσεις –όπως τα 2 δισ. ευρώ που φέρνουμε εμείς– αλλά και δημόσια πολιτική μεταφορών και επενδύσεις σε υποδομές. Πρέπει να βρεθούν λύσεις για χώρους συντήρησης τρένων, αλλά και για το Σεν Πάνκρας, τον τερματικό σταθμό επιβατών του Λονδίνου».

Όσον αφορά τα τρένα, τόνισε ότι «Οο πελάτες μπορούν να περιμένουν ένα πολύ ξεχωριστό νέο τρένο με το Eurostar Celestia, που θα προσφέρει εξαιρετική άνεση, μια μοναδική εμπειρία Eurostar και νέες εκπλήξεις που θα αποκαλυφθούν προσεχώς».

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alstom, Ανρί Πουπάρα-Λαφάρζ, από την πλευρά του σχολίασε: «Αυτό το τρένο νέας γενιάς, σχεδιασμένο να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των διεθνών γραμμών πολύ υψηλής ταχύτητας, ενσαρκώνει το όραμά μας για μια βιώσιμη και ανταγωνιστική ευρωπαϊκή κινητικότητα».

Τα νέα διώροφα τρένα θα μπορούν να λειτουργούν σε ολόκληρο το δίκτυο της Eurostar, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών δρομολογίων προς Φρανκφούρτη και Γενεύη. Η εταιρεία θα αποσύρει τα παλαιότερα τρένα της, εκτός από τα 17 νεότερα e320, ενώ με την παραλαβή του συνόλου των νέων συρμών ο στόλος θα είναι κατά περίπου 30% μεγαλύτερος.

Σημειώνεται ότι και η Virgin έχει υπογράψει συμφωνία με την Alstom για την αγορά 12 υπερταχύτατων τρένων Avelia -του ίδιου τύπου με αυτά που χρησιμοποιούνται ήδη στην Ιταλία και τη Σουηδία– εφόσον η ρυθμιστική αρχή της παραχωρήσει χώρο στο αμαξοστάσιο.

Η ρυθμιστική αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου φέρεται να έχει λάβει προκαταρκτική απόφαση κατά τη συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου που διεξήχθη την Τρίτη, και αναμένεται να την επιβεβαιώσει έως τις 31 Οκτωβρίου.



Πηγή: skai.gr

