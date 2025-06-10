Έρευνα: Σχεδόν 2 στους 3 Έλληνες δηλώνουν επιφυλακτικοί απέναντι στις επενδύσεις

Σχεδόν τα δύο τρίτα (65%) των Ελλήνων δηλώνουν ότι η πρόσφατη αστάθεια στις αγορές τους έχει κάνει πιο προσεκτικούς απέναντι στις επενδύσεις, σύμφωνα με νέα έρευνα της εφαρμογής έξυπνης διαχείρισης χρημάτων Plum.

Μόλις το 11% εκμεταλλεύτηκε τη συγκυρία για να αυξήσει τις επενδύσεις του «αγοράζοντας στην πτώση», ενώ το ίδιο ποσοστό (11%) ανέστειλε ή καθυστέρησε νέες τοποθετήσεις.

Η τρέχουσα μεταβλητότητα κινδυνεύει να ενισχύσει τη γενικευμένη επιφύλαξη που παρατηρείται διαχρονικά στην Ελλάδα απέναντι στις επενδύσεις. Σχεδόν οι μισοί Έλληνες (47%) δηλώνουν πως δεν σκοπεύουν να επενδύσουν μέσα στους επόμενους 12 μήνες, ποσοστό που φτάνει το 63% στη Βόρεια Ελλάδα. Κι αυτό, παρά το γεγονός ότι ιστορικά, οι επενδύσεις ξεπερνούν τις αποδόσεις των καταθέσεων και προστατεύουν καλύτερα από τον πληθωρισμό.

Το 42% δηλώνει πως αποφεύγει εντελώς τον επενδυτικό κίνδυνο, ενώ μόλις το 13% είναι διατεθειμένο να αναλάβει μεγαλύτερο ρίσκο για υψηλότερες αποδόσεις. Όταν ρωτήθηκαν υποθετικά πώς θα επένδυαν 10.000€ σήμερα:

28% θα τα τοποθετούσαν σε τραπεζικό λογαριασμό

18% θα επέλεγαν ακίνητα

13% θα αγόραζαν χρυσό

Μόνο 8% θα επένδυαν σε μετοχές και 5% σε ETFs

Ωστόσο, η αποταμίευση σε τραπεζικό λογαριασμό θα είχε προσφέρει τις χειρότερες αποδόσεις το 2024, ενώ οι επενδύσεις σε χρυσό ή στο δημοφιλές ETF του S&P 500 θα είχαν αποδώσει τα καλύτερα αποτελέσματα.

Τα βασικά εμπόδια στην επένδυση εντοπίζονται στην έλλειψη χρημάτων (38%), στην έλλειψη εμπιστοσύνης (16%), στη σύγχυση ως προς το τι να επιλέξει κανείς (13%) και στον φόβο απώλειας χρημάτων (13%).

Ωστόσο, διαφαίνονται σημάδια αλλαγής. Στην ερώτηση αν είναι καλύτερη περίοδος για επένδυση ή αποταμίευση, περισσότερα άτομα επέλεξαν την επένδυση (34% έναντι 28%). Επιπλέον, το 55% των νέων 18–24 ετών και το 45% όσων έχουν εισόδημα άνω των 2.500€ τον μήνα δηλώνουν ότι σκοπεύουν να επενδύσουν, δείγμα αλλαγής νοοτροπίας στις νεότερες και πιο οικονομικά ασφαλείς ομάδες.

«Η Ελλάδα βρίσκεται σε οικονομικό σταυροδρόμι. Οι πολίτες θέλουν να αυξήσουν τα χρήματά τους, αλλά αισθάνονται ότι το σύστημα δεν είναι με το μέρος τους», εξηγεί η Μαίριλυ Μητροπούλου, Country Marketing Manager της Plum. «Πολλοί δεν ξέρουν από πού να ξεκινήσουν, ειδικά εκτός των αστικών κέντρων όπως η Αττική. Εκεί έρχεται η Plum να κάνει την επένδυση πιο απλή, προσιτή και διαφανή», τονίζει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι επενδύουν, συχνά το κάνουν με βραχυπρόθεσμη προοπτική, χάνοντας την ευκαιρία για υψηλότερες αποδόσεις που προσφέρει η παραμονή στην αγορά σε βάθος χρόνου. Αν και η γενική σύσταση είναι τα χρήματα να μένουν επενδεδυμένα για τουλάχιστον 5 χρόνια, το μεγαλύτερο ποσοστό (26%) δήλωσε ότι επενδύει για 1–3 χρόνια, ενώ μόλις το 8% σχεδιάζει σε ορίζοντα άνω της δεκαετίας. Ίσως αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι μόλις το 15% των Ελλήνων δηλώνει ότι έχει υψηλό επίπεδο γνώσης γύρω από τις επενδύσεις.

«Τα στοιχεία δείχνουν πως οι άνθρωποι θέλουν να πάρουν τον έλεγχο, απλώς δεν ξέρουν πώς ή νιώθουν ότι δεν είναι για αυτούς», προσθέτει η Μητροπούλου. «Στην Plum πιστεύουμε ότι ο καλύτερος τρόπος να μάθεις είναι να ξεκινήσεις. Βοηθάμε τους χρήστες να κάνουν τα πρώτα βήματα και να πάρουν πιο έξυπνες οικονομικές αποφάσεις, χωρίς να χρειάζονται πτυχίο στα οικονομικά. Θέλουμε να σκέφτονται το “χρόνο μέσα στην αγορά”, όχι το “πότε να μπουν”, ώστε να αυξήσουν τις πιθανότητές τους για μεγαλύτερες αποδόσεις και να βάλουν τα χρήματά τους να δουλέψουν», σημειώνει.

Η έρευνα της Plum διεξήχθη από την Palmos Analysis το διάστημα 28 Απριλίου – 7 Μαΐου 2025, σε πανελλαδικό δείγμα 801 ενηλίκων.

