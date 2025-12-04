Χρονιά ανάκαμψης καταγράφεται το 2025 για την ελληνική εταιρεία αναψυκτικών ΕΨΑ, μετά την είσοδο του Επενδυτικού Ταμείου SMERemediumCap στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.

Υπό την ηγεσία του Νίκου Καραμούζη το 2023 ως στρατηγικού επενδυτή και την απόκτηση πλειοψηφικού πακέτου μετοχών, η ΕΨΑ ενισχύθηκε με κεφάλαια, βελτίωσε τις υποδομές της και αναβάθμισε τη διοικητική ομάδα, με στόχο τη δυναμική επιστροφή της στην εγχώρια και διεθνή αγορά.

Για το 2026, οι κύριοι στόχοι της ΕΨΑ επικεντρώνονται στην κερδοφορία και την αύξηση των μεριδίων αγοράς.

Η αναγέννηση μετά την είσοδο του SMERC

Η επένδυση του Επενδυτικού Ταμείου ξεπερνά συνολικά τα €13 εκατ., σε συνδυασμό με τον -υγιούς επιπέδου- δανεισμό που αντιστοιχεί στο 1/3 του κύκλου εργασιών, επιτρέπει στην εταιρεία να υλοποιήσει το στρατηγικό πλάνο ανάπτυξής της.

Η ΕΨΑ το 2025, με νέα διοίκηση, νέες στρατηγικές συμφωνίες διανομής, επιστροφή στα παραδοσιακά γευστικά προϊόντα και ισχυρή κεφαλαιακή στήριξη από το επενδυτικό ταμείο SMERemediumCap και την πιστώτρια τράπεζα Alpha Bank, διεκδικεί πλέον μεγαλύτερο μερίδιο στην αγορά των αναψυκτικών, όπου έχει ήδη κατακτήσει το 14,6%.

Οι κινήσεις αυτές δρομολογήθηκαν μετά την πρόσφατη αύξηση της συμμετοχής του SMERemediumCap στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας και την επαναχάραξη της στρατηγικής, την οποία υπαγόρευσαν οι προκλήσεις κατά τη χρήση του 2024.

Το νέο επιχειρηματικό πλάνο διατηρεί ως προϊόντα – ναυαρχίδες τις μοναδικές, παραδοσιακές γεύσεις της Λεμονάδας, της Πορτοκαλάδας και της Βυσσινάδας, που την έφεραν άλλωστε στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων των Ελλήνων, ήδη από τον περασμένο αιώνα. Αποτελούν, άλλωστε, και το ισχυρό ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα, όπως βέβαια και η ξεκάθαρη και σταθερή δέσμευση της εταιρείας στην ποιότητα αλλά και η ελληνικότητα των προϊόντων της, με βάση τη «μυστική συνταγή» 100 ετών, την τοπική παραγωγή και τη διαχρονική στήριξη των καταναλωτών.

Παράλληλα, ιδιαίτερη προσοχή δίνεται και σε μία νέα γενιά προϊόντων που απευθύνονται στις νεότερες ηλικίες με νέο σχέδιο προώθησης στην αγορά.

Στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης και επιστροφής σε κερδοφορία

Η ΕΨΑ ήδη από την τρέχουσα χρήση (2025), έχει θέσει σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο τριετές πλάνο βιώσιμης ανάπτυξης, τόσο στην εγχώρια όσο και τη διεθνή αγορά. «Η στρατηγική αναδιοργάνωση, το ισχυρό brand, οι στοχευμένες επενδύσεις, οι στρατηγικές συμφωνίες διανομής και η συγκράτηση και ο εξορθολογισμός του λειτουργικού κόστους, δημιουργούν τις βάσεις για σταθερή επιστροφή στην κερδοφορία», αναφέρουν κύκλοι της εταιρείας, οι οποίοι τονίζουν ότι αποτελούν στρατηγική προτεραιότητα οι στρατηγικές συνεργασίες, με στόχο τη δημιουργία οικονομιών κλίμακος, περαιτέρω μείωση κόστους λειτουργίας και ισχυρότερες δυνατότητες διανομής στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Ενισχύουμε τη θέση μας στην ελληνική αγορά, βελτιώνοντας την παρουσία των προϊόντων μας στα τελικά σημεία μέσω της δικής μας δυναμικής ομάδας πωλήσεων, αλλά και συμμαχιών με αναγνωρισμένες εταιρείες της αγοράς», σημειώνει η ΕΨΑ. Ήδη, στα σούπερ μάρκετ η εικόνα εξελίσσεται θετικά: η ΕΨΑ καταγράφει σταθερά μερίδιο άνω του 14,6% τους τελευταίους μήνες, παρουσιάζοντας τη μεγαλύτερη αύξηση μεριδίου στην κατηγορία σε σχέση με το 2024, επιβεβαιώνοντας την ελκυστικότητα των προϊόντων της, αλλά και του εμπορικού της σήματος για τους Έλληνες καταναλωτές. Η εταιρεία είναι, επί του παρόντος, η δεύτερη μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αναψυκτικών σε μερίδια αγοράς, ενώ αυξάνονται σταθερά και οι εξαγωγές.

Οι επενδύσεις σε εξοπλισμό και διαδικασίες ενσωματώνουν αυστηρές αρχές βιωσιμότητας και χρηστής διακυβέρνησης. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ΕΨΑ πρόσφατα ολοκλήρωσε επένδυση στην αναβάθμιση του βιολογικού καθαρισμού, όπως και ότι συμμετέχει, ως ένα από τα 12 ιδρυτικά μέλη από τους κλάδους των αναψυκτικών, της ζυθοποιίας, των νερών, καθώς και των επιχειρήσεων λιανικής στον φορέα Ελληνικό Σύστημα Εγγυοδοτικής Ανακύκλωσης ΑΕ με σκοπό την οργάνωση και τη λειτουργία ενός ενιαίου συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων συσκευασιών πανελλαδικής εμβέλειας.

«Η ΕΨΑ επιστρέφει δυναμικά, με σχέδιο που συνδυάζει σεβασμό στην παράδοση και προσαρμογή στις σύγχρονες ανάγκες. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη θέση μας στην αγορά και να συνεχίσουμε να προσφέρουμε προϊόντα που ξεχωρίζουν για τη γεύση, την ποιότητα και την ελληνικότητά τους», αναφέρει ο CEO της ΕΨΑ, Βαγγέλης Καλαμπόκας.

Από την πλευρά του SMERC, ο Γιώργος Μπραΐμης, Senior Investment Partner υπογραμμίζει πως «η αυθεντικότητα του ελληνικού αναψυκτικού εδώ και ένα αιώνα είναι συνυφασμένη με τις γεύσεις της ΕΨΑ. Με νέα ηγετική ομάδα και αρωγό όλους τους συναδέλφους μας στην εταιρεία, θα συνεχίσουμε δυναμικά να προσφέρουμε δροσερές απολαύσεις στους πελάτες μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό».

Η ΕΨΑ προσφέρει μια πλούσια γκάμα αναψυκτικών που συνδυάζουν τη φρεσκάδα των ελληνικών φρούτων με τη μοναδική της συνταγή: οι κλασσικές γεύσεις της Λεμονάδας, Πορτοκαλάδας, Βυσσινάδας και Γκαζόζας καθώς και νέες, ιδιαίτερες γεύσεις όπως Pink Γκρέιπφρουτ με Λεμόνι, Λεμονάδα με Ιβίσκο και Πορτοκαλάδα με Γιασεμί.

«Η ΕΨΑ αποτελεί μέρος της ελληνικής καθημερινότητας σε κάθε στιγμή, σε όλες τις κοινωνικές περιστάσεις και τα σημεία επιτόπιας κατανάλωσης. Συνοδεύει ιδανικά τα γεύματα στο σπίτι ή έξω από αυτό, προσφέρει δροσιά στο διάλειμμα από τη δουλειά ή τη βόλτα και γίνεται σύμβολο αυθεντικής, ελληνικής διασκέδασης σε πάρτι και φεστιβάλ. Έναν αιώνα μετά τη δημιουργία της, η ΕΨΑ παραμένει πιστή στο όραμά της: να προσφέρει αναψυκτικά που δεν ξεδιψούν μόνο, αλλά δημιουργούν στιγμές αυθεντικής απόλαυσης — πάντα με τη φρεσκάδα και την αισιοδοξία που την καθιέρωσαν», σημειώνει η εταιρεία.

Ένας αιώνας ελληνικής παραγωγής και μοναδικής τεχνογνωσίας

Η ΕΨΑ, η ιστορική ελληνική εταιρεία που εδώ και έναν αιώνα παράγει αναψυκτικά στην Αγριά Βόλου, με γεύσεις βαθιά ριζωμένες στη μνήμη και την καρδιά των καταναλωτών, συνεχίζει να εξελίσσει την πλούσια κληρονομιά της με αυτοπεποίθηση και στρατηγικό όραμα. Από το 1924, τα προϊόντα της αποτελούν κομμάτι της ελληνικής καθημερινότητας, συνδυάζοντας την αυθεντική «μυστική συνταγή» των ιδρυτών με την τεχνογνωσία που περνά από γενιά σε γενιά.

Για έναν αιώνα, η ΕΨΑ δεν ήταν απλώς μια εταιρεία αναψυκτικών. Υπήρξε σύμβολο ελληνικότητας, παράδοσης και συνέπειας. Η οικογένεια Τσαούτου μετέφερε στην επόμενη εποχή την τεχνογνωσία της φυσικής παραγωγής, τη μοναδική συνταγή της Λεμονάδας και Πορτοκαλάδας και τον σεβασμό στην ποιότητα που καθόρισαν την ταυτότητα της ΕΨΑ.

Η αξία αυτής της κληρονομιάς αποτελεί σήμερα το βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εταιρείας: αυθεντικές γεύσεις, αληθινές πρώτες ύλες, ελληνική παραγωγή χωρίς συμβιβασμούς. 100 χρόνια δίπλα στον καταναλωτή, 100 χρόνια δροσιάς, αυθεντικότητας και γευστικής απόλαυσης.

Ήταν το 1924 όταν οι Γεώργιος και Ιωάννης Κοσμαδόπουλος ίδρυσαν την εταιρεία υπό την επωνυμία τότε «Ανώνυμος Εταιρία Ψυγείων Αγριάς Βόλου». Από αυτήν την ονομασία προκύπτει άλλωστε και το σημερινό εμπορικό σήμα, ΕΨΑ.

Την ίδια χρονιά ξεκίνησε η παραγωγή της Λεμονάδας και ακολούθησε η παραγωγή Γκαζόζας. Αργότερα, η εταιρεία πέρασε στην ιδιοκτησία της Εθνικής Τράπεζας και το 1937 η ΕΨΑ κερδίζει το «Χρυσούν Βραβείον Ποιότητος» στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ η συσκευασία των αναψυκτικών γίνεται πλέον στην χαρακτηριστική γυάλινη φιάλη.

Έχοντας βγει όρθια από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όλα τα μεγάλα γεγονότα που ακολούθησαν κατά τη διάρκεια του 20ού αιώνα, η ΕΨΑ υπό την διοίκηση της οικογένειας Τσαούτου, διατήρησε ζωντανή την παράδοση και την τεχνογνωσία της.

