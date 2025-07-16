Μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές εταιρείες της Ευρώπης υπέγραψε πολυετή συμφωνία για την αγορά αμερικανικού φυσικού αερίου, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ καλεί την EE να ενισχύσει τις εισαγωγές για να αποφύγει τους υψηλούς δασμούς.

Σε δήλωση που κοινοποιήθηκε στο Politico, η ιταλική εταιρεία ENI και ο εξαγωγέας Venture Global με έδρα τη Βιρτζίνια επιβεβαίωσαν ότι υπέγραψαν 20ετή συμφωνία για την αποστολή 2 εκατομμυρίων μετρικών τόνων υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) ετησίως. Η ανακοίνωση σηματοδοτεί την πρώτη μακροπρόθεσμη σύμβαση που υπογράφεται μεταξύ της ENI και ενός αμερικανικού παραγωγού φυσικού αερίου.

«Η συμφωνία αυτή αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία και αποτελεί περαιτέρω αναγνώριση της αυξανόμενης παγκόσμιας ενεργειακής θέσης μας και του ισχυρού ιστορικού εκτέλεσης», δήλωσε ο Mike Sabel, διευθύνων σύμβουλος της Venture Global.

Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επανειλημμένα αναφερθεί στο υγροποιημένο φυσικό αέριο ως μια ευκαιρία να αποφευχθεί η επιδείνωση του εμπορικού πολέμου με την Ουάσινγκτον. «Είπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι πρέπει να αναπληρώσουν το τεράστιο έλλειμμά τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες με τη μεγάλης κλίμακας αγορά του πετρελαίου και του φυσικού αερίου μας. Διαφορετικά, ΤΑΡΙΦΕΣ μέχρι τέλους», δήλωσε τον Δεκέμβριο.

Η συμφωνία μεταξύ της Venture Global και της ENI έρχεται μετά τη συνάντηση της Ιταλίδας πρωθυπουργού με τον Τραμπ, ο οποίος επέμεινε ότι η Ιταλία θα πρέπει να αυξήσει τις εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

