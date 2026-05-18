Η NextEra Energy συμφώνησε να εξαγοράσει την Dominion Energy έναντι περίπου 67 δισ. δολαρίων σε μετοχές, σε μια από τις μεγαλύτερες συμφωνία στον κλάδο της ενέργειας που έχει καταγραφεί ποτέ, δημιουργώντας έναν ενεργειακό κολοσσό με παρουσία από τη Φλόριντα έως τα μεγάλα data centers της Βιρτζίνια.

Η συμφωνία θα προσφέρει στη NextEra ένα ευρύ φάσμα ενεργειακών εγκαταστάσεων που εκτείνονται από τη Βιρτζίνια έως τις Καρολίνες (βόρεια και νότια Καρολίνα), ενισχύοντας τη θέση της ως κυρίαρχου παρόχου ενέργειας σε μια περιοχή που δυσκολεύεται να καλύψει την εκρηκτική αύξηση της ζήτησης από τα νέα κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης.

Η NextEra θα καταβάλει περίπου 76 δολάρια ανά μετοχή για την εξαγορά της Dominion, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των δύο εταιρειών που δημοσιεύτηκε Δευτέρα, ποσό που αντιστοιχεί σε premium εξαγοράς 23% με βάση τις τιμές κλεισίματος των μετοχών της Παρασκευής. Οι βασικοί όροι της συμφωνίας είχαν ήδη γίνει γνωστοί από το Bloomberg.

Το εύρος της συμφωνίας δείχνει πόσο η εκρηκτική αύξηση της ζήτησης για ενέργεια λόγω της τεχνητής νοημοσύνης ωθεί τον κλάδο σε ολοένα και μεγαλύτερες συγχωνεύσεις και ενίσχυση ισχύος. Η NextEra ήδη αποτελεί τη μεγαλύτερη εταιρεία κοινής ωφέλειας στις ΗΠΑ σε όρους χρηματιστηριακής αξίας, καθώς και τον μεγαλύτερο αναπτυξιακό φορέα έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη χώρα.

Ο τεχνολογικός κλάδος συνεχίζει να υλοποιεί ιδιαίτερα φιλόδοξα σχέδια για την αύξηση της υπολογιστικής ισχύος σε ολόκληρες τις ΗΠΑ, με τις μεγαλύτερες εταιρείες της Silicon Valley να προβλέπουν κεφαλαιουχικές δαπάνες άνω των 700 δισ. δολαρίων μόνο για φέτος. Η ρυθμιστική αρχή για την ασφάλεια του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ έχει εκτιμήσει ότι η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στις ΗΠΑ κατά τις ώρες αιχμής θα αυξηθεί κατά 224 γιγαβάτ την επόμενη δεκαετία, μια εντυπωσιακή αύξηση που ισοδυναμεί με την προσθήκη περίπου 180 εκατομμυρίων νοικοκυριών.

«Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνεται με ρυθμούς που δεν έχουν παρατηρηθεί εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της NextEra, John Ketchum, στην ανακοίνωση. «Η κλίμακα έχει μεγαλύτερη σημασία από ποτέ - όχι για χάρη του μεγέθους, αλλά επειδή η κλίμακα μεταφράζεται σε κεφαλαιακή και λειτουργική αποδοτικότητα».

Η συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί σε 12 έως 18 μήνες. Η συμφωνία θα εξεταστεί πιθανότατα διεξοδικά από τις κρατικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Ρύθμισης Ενέργειας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης, δήλωσε ο Nicholas Amicucci,, αναλυτής της Evercore ISI.

Πρωταρχικό μέλημα των ρυθμιστικών αρχών θα είναι η απότομη αύξηση των λογαριασμών των νοικοκυριών που προκαλείται από τις εγκαταστάσεις τεχνητής νοημοσύνης με υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Οι δύο εταιρείες ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι προτείνουν εκπτώσεις συνολικού ύψους 2,25 δισ. δολαρίων στους λογαριασμούς των πελατών της Dominion, οι οποίες θα κατανέμονται σε βάθος διετίας.

Η Dominion εξυπηρετεί 3,6 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις στη Βιρτζίνια, τη Βόρεια Καρολίνα και τη Νότια Καρολίνα. Επίσης, παρέχει φυσικό αέριο σε 500.000 πελάτες στη Νότια Καρολίνα. Η περιοχή της εταιρείας στη Βιρτζίνια αποτελεί μέρος του PJM Interconnection, του μεγαλύτερου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ, το οποίο εκτείνεται από την Ουάσιγκτον έως το Σικάγο.

Η μετοχή της NextEra, με έδρα τη Φλόριντα, έχει καταγράψει άνοδο 16% από την αρχή του έτους έως την Παρασκευή, ανεβάζοντας την κεφαλαιοποίησή της στα 195 δισ. δολάρια. Παράλληλα, η Dominion αποτιμάται στα 54 δισ. δολάρια, μετά από άνοδο 5,4% στη μετοχή της.

Οι δύο εταιρείες ανέφεραν ότι η συγχώνευσή τους θα ενισχύσει την ανάπτυξη των προσαρμοσμένων κερδών ανά μετοχή με ρυθμό άνω του 9% έως το 2032. Μετά τη συγχώνευση, ο Ketchum θα αναλάβει την ηγεσία του ενιαίου ομίλου, ενώ ο CEO της Dominion, Bob Blue, θα ηγηθεί του ρυθμιζόμενου κλάδου κοινής ωφέλειας.

Το 2020, η NextEra υπέβαλε μια ανεπιτυχή προσφορά για την Duke Energy Corp., σε μια συναλλαγή που θα μπορούσε να είναι η μεγαλύτερη στην ιστορία του τομέα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στις ΗΠΑ εκείνη την εποχή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.