Η ανάγκη στήριξης των τεχνικών επαγγελμάτων, η ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου αδειοδότησης των τεχνικών δραστηριοτήτων βρέθηκαν στο επίκεντρο του 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Κατασκευαστών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Αλουμινίου - Σιδήρου (ΠΟΒΑΣ), που πραγματοποιήθηκε από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στα Ιωάννινα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της ΓΣΕΒΕΕ, στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΠΟΒΑΣ και του Συνδέσμου Κατασκευαστών Αλουμινίου Κύπρου (ΣΥΚΑΚ). Στόχο είχε την ενίσχυση της συνεργασίας του κλάδου σε Ελλάδα και Κύπρο, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των τεχνικών επαγγελμάτων.

Το μνημόνιο υπέγραψαν ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς, ο πρόεδρος της ΠΟΒΑΣ Θεόφιλος Παγιάτης και ο πρόεδρος του ΣΥΚΑΚ Μάριος Ανδρέου. Τη συνεργασία στηρίζουν επίσης το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ και το ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ.

Στον χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ ανέδειξε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τεχνικά επαγγέλματα, με βασικότερο την έλλειψη εξειδικευμένων τεχνιτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη επένδυσης στην τεχνική εκπαίδευση, την πιστοποίηση και τη διαρκή κατάρτιση. Όπως επισήμανε, απαιτείται ουσιαστική επανασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες της ΓΣΕΒΕΕ, η οποία, σε συνεργασία με την επιμελητηριακή κοινότητα, έχει ήδη καταθέσει πρόταση σχεδίου νόμου για την αδειοδότηση βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επαγγελμάτων από τα Βιοτεχνικά Επιμελητήρια της χώρας.

Ο κ. Καββαθάς στάθηκε ακόμη στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις και οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, το αυξημένο ενεργειακό κόστος και άλλα διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς.

Στις εργασίες του συνεδρίου συμμετείχαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, της πανεπιστημιακής κοινότητας και των επαγγελματικών φορέων, μεταξύ των οποίων ο αντιδήμαρχος Ιωαννίνων Ευθύμιος Χρυσοστόμου, ο αντιδήμαρχος Τουρισμού και πρόεδρος της ΟΕΒΕ Ιωαννίνων Χρήστος Τάτσης και ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ξενοφών Μπήτσικας.

Φωτ.: ΓΣΒΕΕ

Πηγή: skai.gr

