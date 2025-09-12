Efthymiadis Agrotechnologies γιόρτασε τα 90 χρόνια της: «Η κληρονομιά δεν φυλάσσεται σε συρτάρι, τη ζεις και την ανανεώνεις»

Τιμώντας μια πορεία που ξεκινά το 1935 από τον πρόσφυγα Ευθύμη Ευθυμιάδη και μια μικρή εμπορική επιχείρηση σπόρων στη Θεσσαλονίκη, η Efthymiadis Agrotechnologies γιόρτασε τα 90 χρόνια παρουσίας της με μία εκδήλωση υψηλού κύρους στην Αθήνα.

Οι τρεις εκπρόσωποι της οικογένειας ανέδειξαν διαφορετικές πτυχές της πορείας και των στρατηγικών του Ομίλου: Σκιαγράφησαν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της επιχείρησης, μια πορεία με βαθιές ρίζες στην Ελλάδα, στρατηγική εξωστρέφεια και σταθερή δέσμευση στην καινοτομία. Σήμερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε 12 χώρες, διαθέτει 6 παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα και απασχολεί περισσότερους από 500 εργαζομένους.

Στην εκδήλωση μίλησαν δύο κορυφαίοι διεθνείς εκπρόσωποι πολυεθνικών εταιριών που σχετίζονται με την αγροδιατροφή και την υγεία, ο Bill Anderson, Πρόεδρος του Δ.Σ. της Bayer AG και ο Gaël Hili, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Adama Ltd. Ακολούθησε μια ουσιαστική συζήτηση για το παρόν και το μέλλον της αγροδιατροφής και της υγείας, με παρόντες τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και πλήθος εκπροσώπων του πολιτικού, ακαδημαϊκού και επιχειρηματικού κόσμου από την Ελλάδα και το εξωτερικό.

«Οι ρίζες είναι βαθιές»

Ο Νίκος Ευθυμιάδης στάθηκε στη διαδρομή από το μικρό κατάστημα σπόρων που ίδρυσε ο πατέρας του το 1935 μέχρι τον σημερινό όμιλο με διεθνή παρουσία. Υπενθύμισε τις δυσκολίες που ξεπεράστηκαν μέσα στις δεκαετίες, όταν η εταιρεία βρέθηκε αντιμέτωπη με πολέμους, κρίσεις χρέους, ξηρασίες και πλημμύρες, όμως επέμεινε: «Η ανθεκτικότητα σημαίνει ετοιμότητα να προσαρμόζεσαι». Ο Όμιλος, είπε, έχει συμβάλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ελληνικής γεωργίας, εισάγοντας νέες τεχνολογίες, προωθώντας την επιστημονική πρόοδο και καλλιεργώντας γενιές γνώσης.

«Η κληρονομιά δεν φυλάσσεται σε συρτάρι – τη ζεις, τη ρωτάς, την ανανεώνεις», δήλωσε, σημειώνοντας ότι η τρίτη γενιά έχει καταστήσει την εταιρεία πιο φιλόδοξη και διεθνή. «Οι ρίζες είναι βαθιές. Τα κλαδιά εκτείνονται μακριά. Και πιστεύω ακράδαντα ότι οι συγκομιδές που έρχονται θα είναι μεγαλύτερες από ποτέ», κατέληξε.

Ο Θύμης Ευθυμιάδης εστίασε στη σημασία των δεδομένων και της επιτόπιας έρευνας για τη σύγχρονη γεωργία. Περιέγραψε την καθημερινή παρουσία του Ομίλου σε χωράφια από την Κρήτη έως τον Έβρο και σε ολόκληρη τη Βαλκανική, με στόχο την ανάπτυξη καλλιεργειών προσαρμοσμένων στις τοπικές ανάγκες. Αναφέρθηκε στις συνεργασίες με διεθνείς εταιρείες και σε ποικιλίες βαμβακιού που επεκτείνονται εκτός Ελλάδας. Κλείνοντας, τόνισε τη συνέχεια της πορείας τριών γενεών: «Αυτό που ξεκίνησε ο παππούς μου με ένα κατάστημα σπόρων, που ανέπτυξε ο πατέρας μου σε κορυφαίο ελληνικό όμιλο, εμείς το επεκτείνουμε με σύγχρονη γενετική, αλγορίθμους, AI και νέες συνεργασίες».

«Σκέψου παγκόσμια αλλά δράσε τοπικά. Να είσαι σκληρός με το πρόβλημα, αλλά ήπιος με τους ανθρώπους. Να αναπτύσσεσαι με ακεραιότητα. Να καινοτομείς με σκοπό. Να ηγείσαι με ταπεινότητα», συμπλήρωσε.

Ο Βάσος Ευθυμιάδης παρουσίασε τη διεθνοποίηση του Ομίλου, που σήμερα δραστηριοποιείται σε 12 χώρες και διαθέτει εργαστήρια αναλύσεων σε πέντε. Υπογράμμισε ότι ο στόχος δεν ήταν να γίνει μεγαλύτερη η εταιρεία αλλά καλύτερη: για τους αγρότες, τους διεθνείς συνεργάτες και το περιβάλλον. Κοιτάζοντας προς το μέλλον, αναφέρθηκε σε νέες στοχευμένες εξαγορές, στην ανάπτυξη της συμβολαιακής γεωργίας και σε πρακτικές όπως το carbon farming, σημειώνοντας ότι «στη γεωργία του σήμερα, η ανάπτυξη δεν έχει σύνορα». Πρόσθεσε ότι καθήκον της επόμενης δεκαετίας είναι να αποδειχθεί πως η ελληνική τεχνογνωσία μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των προκλήσεων του μέλλοντος.

Αναπροσαρμογές και καινοτομία

Ο κ. Anderson έπλεξε το εγκώμιο της Ελλάδας και μίλησε με θερμά λόγια για την φιλοξενία και τη ζεστασιά των ανθρώπων – στο ίδιο πλαίσιο εγκωμίασε την οικογένεια Ευθυμιάδη. Υπογράμμισε τη σημασία της σύγχρονης γεωργίας, αναφέροντας ως κεντρικό σύνθημα: «Υγεία για όλους, πείνα για κανέναν». Γνωστοποίησε ότι έρχεται προσεχώς στην Ελλάδα μία νέα, επαναστατική κατηγορία «κοντού» καλαμποκιού, η οποία θα εκτοξεύσει ακόμη περισσότερο την παραγωγικότητα.

«Η γεωργία είναι μία δυναμική διαδικασία - χρειάζεται αναπροσαρμογές και καινοτομία», είπε, επισημαίνοντας την ανάγκη ενός κανονιστικού περιβάλλοντος που να ενισχύει την καινοτομία. Τόνισε ότι η Ε.Ε. έχει καθυστερήσει όσον αφορά στον διεθνή ανταγωνισμό. Ερωτηθείς σχετικά, είπε ότι μολονότι «έντονα φιλοευρωπαίος», η Ε.Ε. με την παρούσα δομή της «δεν θα τα καταφέρει». «Ο κόσμος τρέχει πολύ γρήγορα και το υπάρχον σύστημα βάζει φρένο στην καινοτομία και την πρόοδο», υπογράμμισε, συμπληρώνοντας: «Δύσκολα θα παραδεχθεί κανείς ότι το σύστημα έχει ξεχαρβαλωθεί – έχω σεβασμό στην ηγεσία στην Ευρώπη, αλλά νομίζω ότι ήρθε η ώρα θαρραλέοι πολιτικοί να λάβουν αποφάσεις».

Πρόσθεσε ότι «η γραφειοκρατία παραμένει ισχυρή σε μεγάλες εταιρείες, όπως και σε κυβερνήσεις», καλώντας για τον περιορισμό την - έδωσε δε παραδείγματα από την Bayer όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται σε διάφορα επίπεδα για να διασφαλίζεται η ευελιξία. «Οι επιχειρήσεις πρέπει να επικεντρώνουν το ενδιαφέρον τους στην καινοτομία», τόνισε και -κλείνοντας- ευχήθηκε στην οικογένεια Ευθυμιάδη να συνεχίσει «την καλή προσπάθεια».

Ο κ. Hili θυμήθηκε ότι πριν από 20 χρόνια, όταν έφτασε για πρώτη φορά στην Ελλάδα, συνάντησε τους πελάτες της τότε εταιρείας όπου εργαζόταν, μεταξύ άλλων και τον Βάσο Ευθυμιάδη – μνημονεύοντας, είπε ότι η στάση της Efthymiadis Agrotechnologies ήταν εξαιρετική απέναντι του. Συνεχίζοντας, τόνισε τις ανάγκες της σύγχρονης γεωργίας, βάζοντας στην εξίσωση μία σειρά προκλήσεων, από την κλιματική αλλαγή μέχρι την εκθετική αύξηση του παγκόσμιου πληθυσμού. Δήλωσε αισιόδοξος ότι η βιομηχανία της γεωργίας μπορεί να τα καταφέρει.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο θέμα των εκπομπών. «Αν δεν αλλάξει πορεία, οι γεωργικές δραστηριότητες παγκοσμίως προβλέπεται να φτάσουν τις 15 γιγατόνους CO₂ έως το 2050. Ο στόχος όμως είναι να περιοριστούν στις 4 γιγατόνους, προκειμένου η αγροτική παραγωγή να παραμείνει βιώσιμη και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης».

Συνόψισε τη στρατηγική του μέλλοντος σε τρεις κατευθύνσεις: αύξηση παραγωγικότητας, οικονομική βιωσιμότητα και περιβαλλοντική υπευθυνότητα. Στην πράξη, είπε, «αυτό σημαίνει ότι η γεωργία καλείται να παράγει περισσότερα με λιγότερους πόρους, να παραμένει κερδοφόρα για τον αγρότη και ταυτόχρονα να μειώνει το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα», ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία των νέων ποικιλιών σπόρων.

Σημείωσε ότι «η ΑΙ αλλάζει το παιχνίδι στη γεωργία» και μίλησε για τη δυναμική της ψηφιακής γεωργίας στις αναδυόμενες οικονομίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η αξιοποίηση τεχνολογιών, όπως οι αισθητήρες, τα drones και η τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσαν να ενισχύσουν το αγροτικό ΑΕΠ χωρών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος κατά 450 δισ. δολάρια ετησίως.

Υπογράμμισε τη δύναμη των συνεργασιών: «Η γεωργία του μέλλοντος δεν μπορεί να στηριχθεί σε μεμονωμένες προσπάθειες, αλλά σε δίκτυα συνεργασίας ανάμεσα σε αγρότες, επιστήμονες, εταιρείες και θεσμούς» και αναφέρθηκε στην «αναγεννητική γεωργία», μια ολιστική προσέγγιση με επικεφαλής τους αγρότες.

Κατέληξε λέγοντας ότι «πρέπει να αγκαλιάσουμε την καινοτομία» προκειμένου να οικοδομήσουμε ένα ανθεκτικό διατροφικό σύστημα για τις επόμενες γενιές. «Μέρος της καινοτομίας είναι να μπορείς να αποτύχεις και μετά να προσπαθήσεις ξανά», πρόσθεσε.

Οι ομιλίες και το πάνελ συζήτησης της εκδήλωσης η πραγματοποιήθηκαν υπό τον συντονισμό του διευθυντή της Καθημερινής, Αλέξη Παπαχελά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.