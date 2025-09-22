Λογαριασμός
BriQ Properties: Επέκταση του Logistics Center στον Ασπρόπυργο

Με την προσθήκη του ΚΑΔ 3 η συνολική κτιριακή επιφάνεια του Logistics Center στον Ασπρόπυργο θα φτάσει τα 52.360 τ.μ. ενώ η εταιρεία θα έχει επενδύσει 37 εκατ. ευρώ

Η BriQ Properties ΑΕΕΑΠ προχωρά στην κατασκευή τρίτου Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής (ΚΑΔ 3) επιφάνειας 7.868 τ.μ. με δυνατότητα περαιτέρω επέκτασης. Το νέο κτήριο θα έχει τις ίδιες υψηλές προδιαγραφές με τα υπάρχοντα κτήρια και εκτιμάται ότι θα είναι έτοιμο εντός του 2027.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, με την προσθήκη του ΚΑΔ 3 η συνολική κτηριακή επιφάνεια του Logistics Center στον Ασπρόπυργο θα φτάσει τα 52.360 τ.μ. ενώ η εταιρεία θα έχει επενδύσει συνολικά κεφάλαια ύψους 37 εκατ. ευρώ.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Άννα Αποστολίδου, δήλωσε: «Η ανάπτυξη ενός ακόμα Κέντρου Αποθήκευσης και Διανομής ενδυναμώνει το χαρτοφυλάκιό μας με υψηλών αποδόσεων ακίνητα σε έναν κλάδο με ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

