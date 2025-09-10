BlackRock και εταίροι σε διαπραγματεύσεις για χρηματοδότηση 10,3 δισ. δολαρίων της Aramco

Όμιλος επενδυτών με επικεφαλής το Global Infrastructure Partners της BlackRock βρίσκεται σε συνομιλίες με τράπεζες για τη λήψη χρηματοδότησης έως 10,3 δισ. δολαρίων για τη συμφωνία υποδομών της Aramco στο κοίτασμα Τζαφούρα, σύμφωνα με δύο πηγές που επικαλείται το Reuters.

Στις συζητήσεις για συμμετοχή στη συναλλαγή περιλαμβάνονται η JPMorgan και η ιαπωνική Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η χρηματοδότηση θα χωριστεί σε δύο τμήματα, ένα βραχυπρόθεσμο και ένα μακροπρόθεσμο δάνειο, σύμφωνα με τις πηγές, που ζήτησαν ανωνυμία λόγω της εμπιστευτικότητας του θέματος. Aramco, BlackRock, JPMorgan και SMBC αρνήθηκαν να σχολιάσουν.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, μια νέα θυγατρική με την ονομασία Jafurah Midstream Gas Company (JMGC) θα μισθώσει δικαιώματα ανάπτυξης και χρήσης για εγκαταστάσεις επεξεργασίας φυσικού αερίου γύρω από το κοίτασμα Τζαφούρα και θα τα επαναμισθώσει πίσω στην Aramco για 20 χρόνια.

Η Aramco θα διατηρήσει το 51% των μετοχών της JMGC, ενώ το υπόλοιπο 49% θα το κατέχει η ομάδα των επενδυτών.



Πηγή: skai.gr

