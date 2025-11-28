Ο αμερικανικός τεχνολογικός γίγαντας Apple δήλωσε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας του, Apple Ads και Apple Maps, πληρούν τα όρια που ορίζονται από τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών (DMA), ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της την Παρασκευή.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιθώριο 45 εργάσιμες ημέρες για να αποφασίσει εάν θα ορίσει την Apple ως «gatekeeper» (ελεγκτής πρόσβασης) για οποιαδήποτε από αυτές τις υπηρεσίες και εάν συμβεί κάτι τέτοιο, θα απαιτήσει από την Apple να συμμορφωθεί με τους κανόνες του DMA εντός έξι μηνών.

Η Apple έχει αμφισβητήσει πολλές πτυχές αυτού του ευρωπαϊκού νόμου. Η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο 500 εκατομμυρίων ευρώ στην Apple, ενώ επέβαλε και άλλα πρόστιμα στη Meta.

Οι κανόνες DMA ισχύουν για εταιρείες που λειτουργούν βασικές υπηρεσίες πλατφόρμας, όπως μηχανές αναζήτησης, καταστήματα εφαρμογών και υπηρεσίες μηνυμάτων, οι οποίες έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην εσωτερική αγορά, ισχυρή και διαρκή θέση στην αγορά και αποτελούν σημαντική «πύλη» διαδραστικότητας μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Πηγή: skai.gr

