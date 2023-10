Ψήφισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης: Σήμερα ο λαός πρέπει να επιλέξει τους τοπικούς υπηρέτες του Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 12:19, 08.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

«Πρέπει οι Ελληνίδες, και οι Έλληνες να ψηφίσουν για πιο δίκαιο κράτος, στην άμεση ζωή τους που είναι η τοπική αυτοδιοίκηση» ανέφερε.