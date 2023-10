Μετέτρεψαν το καφενείο σε εκλογικό κέντρο σε χωριό της Καρδίτσας - Δείτε βίντεο Αυτοδιοικητικές Εκλογές 2023 10:16, 08.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

14

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Λόγω της έλλειψης χώρου που υπάρχει καθώς τα προβλήματα από τις πλημμύρες παραμένουν