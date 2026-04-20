Μείωση 4,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Μείωση 4,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:
1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:
*Μείωση κατά 4,7 του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.
*Αύξηση κατά 5,9% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:
*Μείωση κατά 4,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.
*Μείωση κατά 4,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.
Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,5% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.