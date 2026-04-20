Μείωση 4,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Φεβρουάριο

Μείωση 4,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2025, έναντι μείωσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της βιομηχανίας:

*Μείωση κατά 4,7 του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποίησης.

*Αύξηση κατά 5,9% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων.

2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

*Μείωση κατά 4,7% του δείκτη κύκλου εργασιών εσωτερικής αγοράς.

*Μείωση κατά 4,4% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 3,5% τον Φεβρουάριο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2026.

Πηγή: skai.gr

