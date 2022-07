Ιαπωνία: Τα κόμματα αναστέλλουν την προεκλογική τους εκστρατεία μετά τον πυροβολισμό του Αμπε

Αναστέλλεται η προεκλογική εκστρατεία ενόψει της ψηφοφορίας για την ανανέωση της σύνθεσης της άνω Βουλής στην Ιαπωνία, σύμφωνα με ανακοινώσεις των γραφείων Τύπου των κομμάτων και μέσα ενημέρωσης της χώρας.

Οι εξελίξεις στη χώρα είναι ραγδαίες μετά την επίθεση ενόπλου εναντίον του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας, του Σίνζο Άμπε.

Σοκ στην Ιαπωνία: Πυροβόλησαν τον πρώην πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε - Δείτε βίντεο

Σοκ στην Ιαπωνία, καθώς πυροβόλησαν πισώπλατα τον πρώην πρωθυπουργό της χώρας Σίνζο Άμπε κατά τη διάρκεια προεκλογικής του ομιλίας στην πόλη Νάρα.

Ο 67χρονος βετεράνος πολιτικός, διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αφού κατέρρευσε αιμορραγώντας.

Το πυροσβεστικό σώμα επιβεβαίωσε ότι ο βετεράνος πολιτικός, δεν είχε καμία ζωτική ένδειξη και βρισκόταν σε κατάσταση «καρδιοπνευμονικής ανακοπής», όταν ασθενοφόρο τον μετέφερε σε νοσοκομείο.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν ως δύο πυροβολισμούς, που χτύπησαν τον Άμπε στο στήθος και στον λαιμό. Η αστυνομία συνέλαβε τον φερόμενο ως δράστη της επίθεσης.

Πρόκειται για άνδρα 42 ετών, κατά τις πρώτες πληροφορίες.

New video shows attempted assassination on former Japanese Prime Minister Shinzo Abe



NOTE: Video not graphic, but viewer discretion is advised pic.twitter.com/7zsm4WSWrZ